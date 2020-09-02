ماذا يحدث إذا تمت صفقة ميسي؟.. سيربح 14200 جنيه استرليني في الساعة !

قالت تقارير صحفية إنجليزية، إن أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي وافق على شروط مالية بقيمة 700 مليون يورو بما يعادل 623 مليون جنيه إسترليني للتوقيع على عقد لمدة خمس سنوات مع شركة "سيتي فوتبول جروب" المالكة لمانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ديلي ريكورد" إن إدارة مانشستر سيتي عرضت على ميسي أسهم في شركة "سيتي فوتبول جروب" التي تبلغ قيمتها 4.8 مليار دولار كجزء من مستحقاته المالية مقابل التوقيع مع مان سيتي.

صحيفة "صن" الإنجليزية، ذكرت أن بهذا المبلغ سيتقاضى ميسي14200 جنيه إسترليني في الساعة ، و 341 ألف جنيه إسترليني في اليوم و 10.4 مليون جنيه إسترليني شهريًا.

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وسيختار ميسي التوقيع مع مانشستر سيتي بسبب رغبته في اللعب في البريميرليج بالإضافة إلى أنه يعلم أن فرصته في الفوز بدوري الأبطال والكرة الذهبية ستكون أكبر مع بيب جوارديولا.

وتشتمل مدة عقد ليونيل ميسي مع مانشستر سيتي، قضاء ثلاثة مواسم في مانشستر سيتي قبل الانتقال للعب لمدة موسمين لفريق نيويورك سيتي الأمريكي.



الراتب الذي سيتقاضاه ميسي حال الانتقال للسيتي





