تعرف على أسعار التصالح فى مخالفات البناء بمحافظة الجيزة.. السكنى والإدارى يبدأ من 50 جنيها وأقل سعر للتجارى 100.. والمحافظ يشكل إدارة بكل وحدة محلية للاستعلام عن العقارات المخالفة قبل الشراء.. صور

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أقل قيمة للسكنى 50 جنيهًا بالمدن ويصل لـ640 بالدقى والعجوزةالتجارى من 100 لـ2000 بالأحياءتقسيم بولاق الدكرور لـ8 مناطق والسعر يشمل كل الشوارع

يشغل عدد كبير من المواطنين أسعار التصالح في مخالفات البناء، وكيفية التصالح، بالتزامن مع حملات الإزالة التي تتم على نطاق واسع بالجمهورية للأبنية والعقارات المخالفة، خاصة مع تشديدات وتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على مواجهة البناء المخالف ومنع العشوائية في البناء لما تسببه من أضرار بالغة على البنية التحتية.

ومؤخرا أعلنت الدولة عن قيمة المبالغ التي يتم دفعها عند التقدم للتصالع على بعض مخالفات البناء، "مبالغ جدية التصالح"، والتي يتم خصمها من قيمة التصالح التي تحددها اللجان المختصة بكل منطقة بالمحافظات.

ويرصد "اليوم السابع"، أسعار التصالح في مراكز ومدن وأحياء محافظة الجيزة حيث يتم التقدم للأحياء والإدارات المحلية لإجراء التصالح في العقارات المخالفة.

وشكل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إدارة بكل وحدة محلية للاستعلام عن تراخيص البناء على مستوى المحافظة ليتأكد كل مواطن يريد شراء وحدة سكنية من صحة التراخيص قبل الشراء للحفاظ على أمواله ومنع استغلال مقاولى البناء المخالف له.

ووضعت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

حى بولاق الدكرور

وفى حى بولاق الدكرور تم تقسيم الحى لـ8 مناطق، المنطقة الأولى بدءًا من مسجد آل حمد ثم شارع الملك فيصل ثم شارع طريق كفر طهرمس ثم شارع المساكن حتى مسجد آل حمد، والمنطقة الثانية من شارع الملك فيصل بدءًا من التقائه بخط السكة الحديد ثم شارع المساكن ثم شارع طريق كفر طهرمس ثم شارع طريق الملكة ثم شارع جمال عبد الناصر (ترعة عبد العال سابقًا) حتى التقائه بشارع الملك فيصل مع خط السكة الحديد، والمنطقة الثالثة من شارع بهجت الشوربجى بدءًا من التقائه مع محور صفط اللبن ثم شارع جمال عبد الناصر ثم طريق الملكة ثم طريق كفر طهرمس ثم الطريق الدائرى ثم محور صفط اللبن حتى التقائه بشارع بهجت الشوربجى، والرابعة من خط السكة الحديد بدءًا من التقائه مع شارع المشتل ثم محور صفط اللبن ثم شارع أحمد سلام ثم خط السكة الحديد ثم شارع جمال عبد الناصر ثم شارع بهجت الشوربجى ثم شارع المشتل حتى التقائه بالسكة الحديد، والخامسة من خط السكة الحديد بدءًا من التقائه مع محور صفط اللبن ثم شارع أحمد سلام ثم محور صفط اللبن حتى التقائه بخط السكة الحديد والمنطقة السادسة من خط السكة الحديد بدءًا من التقائه من ترعة زنين ثم شارع المشتل ثم محور صفط اللبن ثم الطريق الدائرى ثم شارع ترعة زنين حتى التقائه بخط السكة الحديد، والسابعة من خط السكة الحديد بدءًا من التقائه مع شارع على بن أبى طالب (ترعة المجنونة) ثم شارع ترعة زنين ثم الطريق الدائرى ثم شارع على بن أبى طالب حتى التقائه مع خط السكة الحديد ، جاءت أسعار السكنى من 80 جنيهًا لـ200 جنيه، والإدارى من 105 جنيه لـ240 جنيهًا، والتجارى من 180 لـ600 جنيه.

أما المنطقة الثامنة وهى "شوارع فيصل من مسجد آل حمد حتى كفر طهرمس وشارع العشرين ومن شارع فيصل حتى شارع الملكة (طريق كفر طهرمس) وشارع الشهيد أحمد حمدى وشارع همفرس وشارع عشرة وشارع ناهيا وشارع الثورة وشارع ترعة عبد العال وشارع ترعة المجنونة وشارع التحرير التجارى من 600 جنيه إلى 1600 جنيه، والإدارى ما بين 160 جنيه إلى 400 جنيه، أما السكنى ما بين 140 جنيها إلى 320 جنيها.

مركز ومدينة البدرشين

وفى مركز ومدينة البدرشين جاءت القيم السعرية لمناطق "مركز ومدينة البدرشين والوحدة المحلية بدهشور والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بسقارة والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالمرازيق والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بميت رهينة"، السكنى 55 جنيها لـ150 جنيهًا، والإدارى من 80 لـ210 جنيه، والتجارى من 115 لـ300، والخدمى من 70 لـ180 جنيهًا.

أوسيم

وقد أصدر محافظ الجيزة قرارًا بالقيم السعرية لمناطق (مركز ومدينة أوسيم والوحدة المحلية برطس والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالكوم الأحمر والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالبراجيل والقرى التابعة لها والوحدة المحلية ببشتيل) وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 مترا وبعرض من 9 إلى 12 مترا وبعرض من 6 إلى 9 أمتار وبعرض أقل من 6 أمتار.

وجاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 55 جنيهًا وأعلى قيمة للتصالح فى المتر السكنى هى 150 جنيهًا كما جاءت أقل قيمة فى سعر المتر التصالح الإدارى 80 جنيهًا وأعلى قيمة للتصالح فى المتر الإدارى 190 جنيهًا و 115 للمتر التجارى فى أقل قيمة و300 لاعلى قيمة و70 جنيها للمتر الخدمى كأقل قيمة وأعلى قيمة 180 جنيه للمتر الخدمى.

حي الوراق

جرى تقسييم حى الوراق، إلى 6 مناطق، وتراوحت قيمة التصالح فى المتر السكنى ما بين 50 جنيًها و120 جنيهًا، والإداري ما بين 50 جنيهًا و160 جنيهًا، وما بين 50 جنيًها و280 جنيهًا للمتر التجاري، وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20م فأكثر والشوارع الأقل من 20م وحتى 16م والشوارع الأقل من 16م.

فيما بلغت قيمة سعر التصالح فى المتر بشارع النيل 600 جنيه للتجاري، و320 للإداري و280 للسكني، وشارع إمبابة 600 للتجاري و240 للإداري و200 للسكني، وشارع القومية 1200 للتجاري و320 للإداري 280 للسكني وشارع العروبة 1200 للتجاري و200 للإداري و160 للسكني وشارع السينما 600 للتجاري و200 للإداري و160.

حى شمال الجيزة

وفى حى شمال الجيزة جرى تقسييم الحى إلى 7 مناطق، وبغلت قيمة التصالح فى المتر السكني بتلك المناطق 80 جنيها كحد أدنى و200 جنيه كحد أقصى، و80 جنيها للأغراض الإدارية كحد أدنى و240 جنيها كحد أقصى و130 جنيهًا للمتر التجارى كحد أدنى و400 جنيه كحد أقصى وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 مترًا فأكثر والشوارع الأقل من 20 مترًا حتى 16 مترًا والشوارع الأقل من 16 مترًا.

فيما بلغت قيمة التصالح فى المتر الواحد بشارع النيل، 600 جنيه للتجارى و320 جنيها للإدارى والسكنى 280 جنيهًا، وشارع السودان التجارى 1600 جنيه، والإدارى 320 جنيهًا، والسكنى 280 جنيهًا، وشارع بشتيل التجارى 800 جنيه والإدارى 240 جنيها والسكنى 200 جنيه وشارع (طلعت حرب- النصر- الطيار فكرى زاهر- الوحدة) التجارى 800 جنيه والإداري 240 جنيها والسكني 200 جنيه .

حي جنوب

وقسمت المحافظة حى جنوب بالقيم السعرية لــ(5) مناطق، تراوحت قيمة التصالح في المتر السكني بتلك المناطق 50 جنيهًا كحد أدنى و480 جنيها كحد أقصى و50 جنيها للأغراض الإدارية كحد أدنى و600 جنيه كحد أقصى و50 جنيهًا للمتر التجاري كحد أدنى و1200 جنيه كحد أقصى وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 مترًا فأكثر والشوارع الأقل من 20 مترًا وحتى 16 مترًا والشوارع الأقل من 16 مترًا.

واختلف السعر السائد فى مخالفات المبانى بهذا الحى بشارع النيل من شارع ثروت حتى كوبري عباس، حيث بلغ سعر متر التصالح 2000 جنيه للمتر التجاري والإداري، و1600 للمتر السكني، وفى شارع ربيع الجيزي بلغت قيمة التصالح 1600 جنيه للمتر التجاري و400 جنيه للمتر الإداري و280 جنيهًا للمتر السكني و1000 جنيه للتصالح في المتر التجاري و320 جنيها للمتر الإداري و240 جنيها للمتر السكني.

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الهرم

وقسمت المحافظة حى الهرم إلى 4 مناطق، وتراوحت قيمة التصالح في المتر السكني بتلك المناطق 80 جنيهًا كحد أدنى و280 جنيهًا كحد أقصى و100 جنيه للأغراض الإدارية كحد أدنى و360 جنيهًا كحد أقصى، و205 جنيهات للمتر التجاري كحد أدنى و800 جنيه كحد أقصى وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 مترًا فأكثر والشوارع الأقل من 20 مترًا وحتى 16 مترًا والشوارع الأقل من 16 مترًا.

مركز ومدينة العياط

وأصدر محافظ الجيزة قرارًا بالقيم السعرية بمناطق "مركز ومدينة العياط والوحدة المحلية القطورى والقرى التابعة لها والوحدة المحلية ببرنشت والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بطهما والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالمتانيا والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بكفر قنديل والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالبرمبل والقرى التابعة لها)، جاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 50 جنيها وأعلى قيمة 150 جنيها، والإدارى يبدأ من 70 جنيه إلى 210 جنيهات والتجارى من 100 للمتر حتى 300، والخدمى من 60 حتى 180 جنيها للمتر.

مركز ومدينة أطفيح

أما أسعار متر التصالح بنطاق مركز ومدينة أطفيح فالقيم السعرية لمناطق "مركز ومدينة أطفيح والوحدة المحلية بصول والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالقبابات والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بمنيل سلطان والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالكداية"، جاءت قيمة المتر للتصالح السكنى من 50 جنيها لـ135 جنيها، والإدارى من 70 لـ170 جنيها والتجارى من 100 لـ270 جنيه للمتر، والخدمى من 60 لـ160 جنيها.

مدينة الحوامدية

وفى مدينة الحوامدية، بلغت القيم السعرية لمناطق "مركز ومدينة الحوامدية والوحدة المحلية ام خنان والقرى التابعة للوحدة المحلية أم خنان" السكنى من 55 لـ150 جنيه، والإدارى من 80 جنيه لـ210 جنيه، والتجارى من 115 لـ300 جنيه، والخدمى يبدأ من 70 لـ180 جنيه للمتر.

مركز ومدينة الصف

أما مركز ومدينة الصف، جاءت القيم السعرية لمناطق "مركز ومدينة الصف والوحدة المحلية الودى والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالشوبك الشرقي والقرى التابعة لها والوحدة المحلية للأقواز والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بغمازة الصغرى والقرى التابعة لها"، السكنى 50 لـ135 جنيها.

حى الدقى

كما حددت المحافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح بحى الدقى، ففى مناطق "مصدق ونادى الصيد ومحى الدين أبو العز والمساحة وعبد الرحيم صبرى وجابر بن حيان وميشيل باخوم وبين السريات" تراوحت أسعار المتر التجارى ما بين 512 إلى 2000 جنيه، والإدارى من 260 إلى 800 جنيه، والسكنى من 180 لـ640 جنيها، أما مناطق "شارع الدقى من شارع ثروت وحتى كوبرى الدقى ومن كوبرى الدقى حتى آخره وشارع التحرير من الكوبرى الخشب حتى كوبرى الدقى ومن كوبرى الدقى حتى بداية كوبرى قصر النيل وشارع النيل وشارع السودان من بداية كوبرى فيصل حتى الكوبرى الخشب ومن الكوبرى الخشب حتى نهاية مصدق مع السودان و شارع أحمد الزيات وشارع السكرى وميدان المساحة" تتراوح ما بين 1200 إلى 2000 جنيه للتجارى، ومن 320 جنيه لـ1920 جنيها للإدارى، والسكنى من 260 لـ1600 جنيه.

مركز ومدينة أبو النمرس

وفى مركز ومدينة أبو النمرس كانت القيم السعرية لمناطق "مركز ومدينة أبو النمرس والوحدة المحلية بشبرامنت والقرى التابعة للوحدة المحلية بشبرامنت والوحدة المحلية بالمنوات والقرى التابعة للوحدة المحلية بالمنوات والوحدة المحلية بمنيل شيحة والقرى التابعة للوحدة المحلية بمنيل شيحة"، السكنى من 55 لـ150 جنيها.

حى العجوزة

أما حى العجوزة فالقيم السعرية لمناطق "المهندسين- العجوزة - الحوتية – الصحفيين – الموظفين- ميت عقبة أ – ميت عقبة ب – أرض اللواء" وتراوحت سعر المتر التجارى من 512 لـ2000 جنيه، والإدارى من 160 لـ800 جنيه، وما بين 128 جنيه إلى 640 جنيه للمتر السكنى، وفى مناطق "شارع جامعة الدول العربية بكامل الشارع وشارع 26 يوليو من كورنيش النيل ماراً بميدان سفنكس حتى تقاطعه مع شارع وادى النيل وشارع 26 يوليو من شارع وادى النيل حتى شارع عبد القادر الجدى وشارع 26 يوليو من شارع عبد القادر الجدى وحتى شارع السكة الحديد وشارع السودان الجزء الواقع من جامعة الدول حتى شارع 26 يوليو وشارع السودان من شارع26 يوليو حتى مبنى جراج إمبابة وشارع وادى النيل من شارع وادى النيل من تقاطعه مع شارع 26 يوليو حتى شارع الرشيد وشارع كورنيش النيل من شارع نوال حتى شارع 26 يوليو وشارع كورنيش النيل من شارع 26 يوليو حتى ميدان الكيت كات"، التجارى من 800 لـ2000 جنيه والإدارى من 300 لـ1400 جنيه، ومن 250 جنيها لـ1200 جنيه للسكنى .

ما هى المبانى المخالفة

وتشمل مخالفات البناء التى تدخل فى قانون التصالع على بعض مخالفات البناء، كل الأبنية السكنية أو غيرها، التى تم إنشاؤها بدون تراخيص أو تم مخالفة تراخيص بنائها، كذلك إنشاء محال بدون رخصة، أو تحويل النشاط السكنى إلى نشاط تجارى أو إدارى أو صناعى أو خدمى، بدون تراخيص، ويشترط فى كل ذلك سلامة المنشأة وفقا لتقارير الاستشارى والأوراق التى يتم تقديمها للمحافظة، حيث يتم التقدم للتصالح، ويتم تحديد القيم السعرية من خلال تم تشكيلها وفقا لما حدده قانون التصالح، بالإضافة إلى التقدم فى الموعد المحدد للتصالح على المخالفة، كما ينص القانون وقف التعامل مع المبانى المخالفة التى تقدم أصحابها بأوراقهم للتصالح، حتى يتم الفصل فيها وتحديد قيم التصالح على المبنى

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