نقل رئيس مالى "المستقيل" إبراهيم بوبكر كيتا إلى المستشفى

نقل الرئيس المالى إبراهيم بوبكر كيتا الذى أطيح به في انقلاب عسكرى الشهر الماضي، إلى المستشفى فى وقت متأخر من يوم الثلاثاء، وتزيد المخاوف بشأن صحة الرئيس السابق البالغ من العمر 75 عاما، بعد أن احتجزه المجلس العسكرى لمدة 10 أيام.
وأفادت مصادر بحسب" روسيا اليوم": بأن "الرئيس المالي المستقيل نقل إلى مستشفى خاص، ولم تعرف حالة كيتا على الفور، ولم يتضح ما إذا كان سيتم إجلاؤه إلى الخارج للعلاج أم لا"، وأكد مصدران يعملان فى المشفى، اشترطا عدم الكشف عن هويتهما، إدخال الرئيس المالى إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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