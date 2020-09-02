إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال عقب عودته من صلاة الفجر فى بيت لحم

أصيب فجر اليوم الأربعاء، الشاب الفلسطيني أحمد عبد أبو عكر (32 عاما) من مخيم عايدة شمال بيت لحم، برصاصة في القدم أطلقها جنود الاحتلال الاسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية بأن جنود الاحتلال المتمركزين على البرج العسكرى في محيط مسجد بلال بن رباح، أطلقوا الرصاص على الشاب أبو عكر، أثناء عودته من صلاة الفجر ما أدى إلى اصابته برصاصة فى القدم، نقل على إثرها لأحد مستشفيات بيت لحم لتلقي العلاج.

يشار الى أن عددا من المواطنين تعرضوا الى إطلاق الرصاص أثناء مرورهم بالقرب من البرج العسكرى فى محيط مسجد بن رباح، كان آخرها فتى من عائلة أبو عاهور من بيت لحم.

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