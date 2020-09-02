الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكرا مغلقا اليوم عقب المران، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها غدا الخميس ضمن مباريات الجولة الـ 24 للدورى، حيث يخوض الزمالك مرانه عصر اليوم في ملعب النادي على أن يتوجه الفريق للمبيت في احد فنادق مصر الجديدة استعدادا للمباراة.

ويعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قائمة اللاعبين الذين سيخوضون المعسكر، عقب المران، حيث سيتم اختيار 3 حراس مرمى وهم محمد أبو جبل ومحمود جنش ويتم المفاضلة بين محمد عواد ومحمد صبحى للدخول في المعسكر كحارس ثالث، فيما ستضم القائمة أيضا كل من محمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغني وأحمد عيد وعبد الله جمعة وياسين مرعى وفرجاني ساسى ومحمد حسن ومحمد اوناجم وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما واحمد سيد زيزو ومصطفي محمد وحسام أشرف وأسامة فيصل، علي ان يتم اختيار باقى اللاعبين عقب مران الغد.

من ناحية أخرى يظل مركز خط الوسط المدافع أزمة في عقل الفرنسي كارتيرون بسبب إيقاف طارق حامد لاعب وسط الفريق لحصوله علي الإنذار الثالث في مباراة انبي الماضية بالدوري ، حيث يُفضل باتريس كارتيرون، تأجيل إعادة محمد حسن، لاعب وسط الأبيض، للتشكيل الأساسى للفريق فى المواجهة المقبلة أمام بيراميدز، خاصة لعدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة فى المباريات عقب تعافيه من الإصابة فى العضلة الخلفية.

ويدرس كارتيرون الدفع بأحمد سيد زيزو في مركز الوسط المدافع بجوار فرجانى ساسى علي أن يكون الثلاثي الهجومي الامامي يضم محمد اوناجم واشرف بن شرقي ويوسف أوباما.

Advertisements

ومن المقرر، أن تحسم التدريبات الأخيرة للزمالك مدى قدرة محمد حسن على المشاركة بشكل أساسى فى مواجهة بيراميدز وهو الأمر الذى يجعل الفرنسى كارتيرون دراسة أكثر من سيناريو لتعويض غياب طارق حامد، سواء بالاعتماد على محمد حسن، فى حالة اكتملت جاهزيته الفنية والبدنية أو بالدفع بأحد من الثنائى احمد سيد زيزو أو يوسف أوباما فى خط الوسط بجوار فرجانى ساسى، أو الاعتماد على أحد اللاعبين الناشئين فى هذا المركز.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز المقبلة والتى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.



