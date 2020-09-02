لم يتحمل سب وإهانة أمه فقتل شقيقه بسكين فى المنوفية.. المتهم: والله لم أقصد قتله لكنه كان دائم السباب لأمى.. ويؤكد: حذرته أكثر من مرة لكن الشيطان لعب دوره وجعلنى أقتله وندمان.. والنيابة تجدد حبسه 15 يوما

جريمة بشعة شهدتها قرية مليج، التابعة لمركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، وذلك لقيام عاطل بقتل شقيقة بطعنه بسكين فى رقبته وذلك لقيامه بالتعدى على والدتهما بالسب والقذف، وأكد المتهم خلال اعترافاته، قائلاً: "أيوه قتلته بس ماكنش قصدى أقتله، كنت بخوفه علشان مش كل شوية يشتم أمه على طول، وكذا مرة حذرته بالأدب لكن هو كان دايمًا متعود على السب والقذف لوالدتنا التى ضحت بنفسها علشان تكبرنا وتخلينا رجالة وفى الآخر يجى يشمتها وعايز يضربها".

وأضاف المتهم خلال اعترافاته: ندمان كل الندم على ما حدث لكن الشيطان لعب دور كبير وضحك عليا، والله لو رجع بى الزمن عمرى ما كنت أحاول أضربه لأن الأخ سند واستحالة يتعوض أبدًا".

وبالعرض على المستشار محمود عز الدين، مدير نيابة مركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب، المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى، رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس عاطل وذلك لقيامه بقتل شقيقة الذى كان يسب والدته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من العميد عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقى الرائد محمد مغربى، رئيس مباحث مركز شبين الكوم، يفيد ببلاغ من أهالى قرية مليج، التابعة للمركز، بنشوب مشاجرة بين شقيقين بالقرية، ومقتل أحدهما على يد الاخر .

وعلى الفور انتقلت قوات المباحث برئاسة الرائد محمد مغربى، والنقيب محمد أبو العطا، معاون مباحث المركز، وتبين العثور على جثة "إبراهيم ف" 42 عامًا، عامل، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى .

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وبتكثيف التحريات تبين أن المتهم بالواقعة هو شقيق المتوفى وهو "محمد ف" 40 عامًا، عاطل، والذى تم بعد مشادة بينه وبين القتيل ووالدته، وتطور الأمر إلى طعن الأول لشقيقة بسكين أودت بحياته.

وتمكنت وحدة مباحث المركز من القبض على المتهم وبمواجهته إعترف بتفاصيل الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة، قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



