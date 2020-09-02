أعلنت العربية الاخبارية ، خبر عاجل، صباح اليوم الاربعاء، بوصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصل إلى بغداد.

كان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قد اختتم زيارته الرسمية إلى لبنان التى استغرقت يومين، بمؤتمر صحفى فى قصر الصنوبر حيث مقر إقامته، ولخص ماكرون خلال هذا المؤتمر، عددا من المواقف الحاسمة إزاء أزمة لبنان، حيث أكد أنه إذا لم تنفذ الإصلاحات المتفق عليها فسوف يضطر لتوقيف المساعدات الدولية وفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الضالعين بالفساد.

"من قلبى سلام لبيروت".. بهذه العبارة، التى حرص ماكرون على نطقها باللغة العربية، اختتم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فعاليات المؤتمر الصحفى، وعقب انتهائه التقط اليوم السابع سيلفى مع الرئيس الذى أبدى ترحيبا كبيرا بالإعلاميين المشاركين فى المؤتمر .

ومن بين أهم ما قاله ماكرون خلال المؤتمر الذى استغرق أكثر من الساعة والنصف؛ أن على لبنان تشكيل الحكومة خلال 15 يوما وحصلت على وعود من الأطراف السياسية لإنجاز الإصلاحات بشكل سريع.

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أضاف ماكرون، أسعى لعقد مؤتمر لدعم لبنان بأكتوبر بالتعاون مع الأمم المتحدة، لكن الدعم مشروط بالتزام الحكومة والدولة بالاصلاخات المتفق عليها وفى مقدمتها القطاع المصرفى والكهرباء والاستحابة لمطالب المواطنين .