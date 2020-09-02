أهم الاخبار

كاميرات المراقبة تكشف هوية المتورط فى قتل خفير العياط

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أنهى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة مسرح الجريمة التي راح ضحيتها خفير نتيجة إطلاق النار عليه خلال مطاردة لص حاول سرقة مخزن تابع لشركة كهرباء بالعياط، كما تم مناظرة الجثة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى العياط تنفيذا لقرار النيابة العامة.

وقال شهود عيان أن المتهم بارتكاب الجريمة رصدته كاميرات المراقبة، وتبين أنه عاطل مقيم بالعياط، ويكثف رجال المباحث إعداد الأكمنة للقبض عليه.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد مقتل خفير يدعى " يسري.م" نتيجة إطلاق النار عليه بالعياط.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وكشف هوية مرتكب الجريمة، وذكر شهود عيان أن الضحية حاول منع مرتكب الجريمة من سرقة كابلات كهربائية من مخزن بإحدى القرى التابعة للعياط، وتعرض لإطلاق نار فارق إثره الحياة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كاميرات المراقبة تكشف هوية المتورط فى قتل خفير العياط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا