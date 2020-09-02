مصرع 3 وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم مروع على طريق الجهراء بالكويت

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء بالكويت عن وقوع حادث تصادم وانقلاب مروع مساء الثلاثاء على طريق الجهراء بإتجاه مدينة الكويت مقابل مبنى محافظة الجهراء بين شاحنة نقل رمال ومركبتين، واوضحت الإدارة بان فرق الإطفاء هرعت من مراكز الصليبيخات والتحرير والاسناد لوجود اشخاص محشورين في المركبتين وكانت الشاحنة منقلبه فوق أحدهما.
وتمكنت قوات الإنقاذ بحسب" القبس" من إخراج المحشورين ورفع الشاحنة، فيما كانت حصيلة الخسائر البشرية 3 وفيات لرجلين وبنت وإصابة 5 آخرين منهم حالات وصفت بالحرجة، وقد نقلتهم مركبات الطوارئ الطبية للعلاج في مستشفى الجهراء ورفعت الأدلة الجنائية جثامين المتوفين، وقام رجال الأمن بتنظيم الحركة المرورية بعد أن شلت بالكامل.
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