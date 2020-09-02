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وصول أنيس سالتو لاعب الاتحاد السكندرى للانضمام للفريق

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وصل منذ قليل اللاعب الليبى أنيس سالتو، المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، إلى الإسكندرية قادما من ليبيا للانضمام مجددا لصفوف الفريق، حيث غادر اللاعب البلاد عقب أزمة انتشار فيروس ، وينتظم اللاعب فى التدريبات عقب إجراء المسحة الطبية تمهيدا للمشاركة فى مباريات الفريق القادمة في مسابقة الدوري الممتاز.

ونظرا للظروف الصعبة توجه اللاعب الليبي "سالتو " إلى تركيا ومنها إلى مصر نظرا لصعوبة ظروف الطيران وكادت كل المحاولات تفشل بسبب الإجراءات الطبية لولا تدخل محمد مصليحى رئيس النادى الذى سهل حضور سالتو بعد التعهد بخضوع اللاعب لجميع الفحوصات والتحاليل الطبية قبل الانضمام لمعسكر الفريق.

ويستعد الاتحاد السكندرى لمباراة طنطا المقرر لها غدا الخميس على ملعب برج العرب الثالثة والنصف عصرا.

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فى سياق آخر، رفض مسئولو الاتحاد السكندرى دخول بعض وكلاء اللاعبين فى مفاوضات مباشرة مع محمود رزق مدافع زعيم الثغر خلال الفترة الحالية، بالرغم من عدم انتهاء الموسم وارتباط اللاعب بتعاقد مع النادى يستمر لمدة موسمين مقبلين، مؤكدين أن ذلك سيؤثر على تركيزه بعد وصوله لفورمة عالية جعلت حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى يشيد بإمكانياته ويؤكد أنه أحد العناصر الجديدة التى سيكون لها دور مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة .

وأصبح محمود رزق أحد أفضل المدافعين بالدورى نظرا لثبات مستواه الفنى مع الاتحاد السكندرى ومشاركته بشكل مستمر مع فريقه ، بالإضافة لتميزه فى إحراز الأهداف .

يذكر أن مسئولو الأهلى والزمالك وضعوا أعينهم على محمود رزق لتدعيم دفاعاتهم فى الميركاتو الصيفى الحالى ، إلا أن محمد مصيلحى عقد جلسة مع اللاعب وطالبه باستمرار تركيزه وعدم الإلتفات للعروض المحلية .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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