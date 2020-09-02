مسلسل اتصل بمدير اعمالي الحلقة 2 مترجمة للعربية موقع قصة عشق .. اتصل بمدير اعمالي الحلقة 2

تدور قصة مسلسل “اتصل بمدير أعمالي” التركي حول مدراء ومساعدين يأخذون المشاهد الى عوالم مختلفة عن الحياة الواقعية والتي يوجد خلالها كواليس عالم الناس أصحاب الطبقة العليا والمشاهير والتي تمتلئ بالوحشية ، حتى أن هناك مكان لا للشعور ولا الأحاسيس ، عالم مختلف كليا عن العالم الذي نعيشه ،كما وتتزايد فيه المؤامرات من أجل المصالح وتمتلئ العيون بالدموع .

ولاقى مسلسل اتصل بمدير أعمالي بعد بث الحلقة الثانية يوم أمس من المشاهدبن والمتابعين الأتراك والعرب ، حيث يحمل في طياته أحداث مثيرة للجدل والفكر الانساني ، حيث أنه ببطولة النجوم ” جانان ارغودار ،باريش فلاي ،جان اكتاش” .

وننقل لكم خلال هذا المقال عبر موقع صحيفة دوت الخليج الاقتصادية مسلسل اتصل بمدير أعمالي الحلقة 2 مترجمة للعربية :

Advertisements

المصدروكالات

المصدر : https://medadpress.com/?p=1487