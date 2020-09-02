تردد قناة دراما الوان 2020 على النايل سات .. تردد قناة دراما الوان

هنا تجدون تردد قناة دراما الوان ، تتابعون معنا خلال هذا المقال تردد قناة دراما الوان العربية والناقلة للمسلسلات الاجنبية والتركية والعربية .
تعتبر قناة دراما ألوان من أشهر القنوات على مستوى الوطن العربي من حيث العروض الدرامية التي تقدمها دائما ، في حين انها توفر للمشاهد امكانية مشاهدة العديد من المسلسلات العربية والاجنبية بالاضافة الى الأعمال الفنية التركية على مدار الـ 24 ساعة دون انقطاع .
وتحتل قناة دراما ألوان شهرة ليس لها حدود في العالم العربي ككل ، في حين سنرصد لكم المسلسلات التي تعرضها القناة عبر ترددها الجديد 2020 .
مسلسلات قناة دراما ألوان خلال الفترة الأخيرة :
مسلسل قيامة عثمان.
مسلسل الطائر المبكر.
مسلسل لحن الانتقام.
مسلسل حكايتنا.
مسلسل قبلة مرحة.
مسلسل الأزهار الحزينة.
مسلسل حب ابيض واسود.
مسلسل أخبرهم أيها البحر الأسود.
كما وننقل لكم خلال هذا المقال تردد قناة دراما الوان الجديد ، والذي يمكنكم من الدخول الى القناة عبر التلفاز ومشاهدة جميع المسلسلات التي تطوق الأعين لمشاهدتها .
تردد قناة دراما الوان :
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معدل التصحيح
|نايل سات
|11411
|أفقي
|27500
|5/6
المصدروكالات
المصدر : https://medadpress.com/?p=1491
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