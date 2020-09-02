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النقطة 80 تتوج الأهلي بلقب بطل الدورى رسمياً

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اقترب ماراثون الإيجبشيان ليج من خط النهاية بعد مرور 23 جولة من عمر مسابقة الدورى العام، حافظ خلالها النادى الأهلى على صدارته التى هيمن عليها منذ بداية الموسم برصيد 62 نقطة، مبتعداً عن بيراميدز أقرب ملاحقيه بفارق 15 نقطة، ويتبقى للمارد الأحمر 11 جولة فقط على انتهاء المسابقة والتى تحسم تتويجه بشكل رسمى باللقب رقم 42 فى تاريخ القلعة الحمراء.

ويحتاج الأهلى 6 انتصارات فقط فى الـ 11 جولة المتبقية من أجل التتويج رسمياً بدرع الدورى قبل انتهاء المسابقة بخمسة أسابيع، بفرض فوز بيراميدز أقرب ملاحقيه بجميع المباريات، حيث يصل عندها الأهلى إلى النقطة 80 وهى نقطة حسم الدورى التى لا يستطيع أى فريق الوصول إليها بالفوز فى جميع المباريات المتبقية، حيث يصل بيراميدز إلى النقطة 78 فى حال الفوز بجميع المباريات المتبقية.

الجولات الـ 6 الحاسمة  أمام الأهلى فى المسابقة هى "وادى دجلة، حرس الحدود، الإسماعيلى، الاتحاد السكندرى، ومصر المقاصة، ونادى مصر".

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الأهلى فى الموسم الجارى استطاع أن يحقق أكثر من رقم قياسى، بعدما وصل إلى 20 مباراة بلا هزيمة قبل الخسارة من الزمالك فى القمة بثلاثية مقابل هدف.

كما حقق المارد الأحمر فى الموسم الجارى 20 انتصاراً من بينها 16 فوزاً متتالياً، وتعادل الأهلى فى مباراتين أمام سموحة فى الدور الثانى والإنتاج الحربى بنفس النتيجة 1/1، وخسر مباراة واحدة كانت أمام الزمالك بنتيجة 1 / 3 .

ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم برصيد 56 هدفاً، فيما استقبلت الشباك الحمراء 8 أهداف ليتواجد كأقوى خط دفاع فى دورى الموسم الجارى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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