إنتر ميلان يحسم خريطة الانتقالات مع كونتي استعداداً للموسم الجديد

عقد بييرو أوسيليو، المدير الرياضى لفريق إنتر ميلان الإيطالى، اجتماعاً مع أنطونيو كونتى المدير الفنى للنيراتزورى لمناقشة خريطة دعم الفريق استعداداَ للموسم الجديد، وقال المدير الرياضى لإنتر ميلان فى تصريحات لشبكة "سكاى إيطاليا"، "الاجتماع كان مثمراً، وأن الإدارة شاركت كونتى أفكاره واستراتيجيته".

وأضاف أوسيليو، "ما حدث بين الإدارة وكونتي أكثر من مجرد اتفاق، أعتقد أنها فكرة مشتركة ظهرت فى العمل، تمت مشاركة أفكار المدرب من قبل الإدارة، ولكن قبل كل شيء أعطتنا إرشادات مهمة، كل ما نقوم به يتماشى مع ما تم تأسيسه".

وتابع، "قمنا بتنقية الهواء بنسبة 100%، وتحدثنا مع بعضنا البعض وقلنا أشياء لبعضنا البعض وجهاً لوجه، لدينا جميعًا رؤية فريدة نواصلها معًاً".

وكشف بييرو أوسيليو المدير الرياضى لإنتر ميلان أنه يتعين على النادى بيع عدد من اللاعبين لشراء صفقات جديدة، مؤكداً أن الموارد الداخلية محددوة فى سوق الانتقالات.

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واختتم أوسيليو تصريحاته قائلاً، "واقعنا هو أن النادى يجب أن يقوم بعمليات شراء معقولة، نحن نعرف ما يجب أن نفعله، لكن أولاً علينا المرورعبر المخارج وإدخال اللاعبين من خلالها، الفكرة هي تحسين هذا الفريق، ولكن علينا التعامل مع واقع سوق الانتقالات هذا، حيث يصعب البيع في الوقت الحالي، لدينا موارد محدودة سيتعين علينا تحسينها من خلال البيع".

جدير بالذكر أن أنطونيو كونتى أنهى الموسم الماضى مع إنتر ميلان، كوصيف ليوفنتوس بطل الكالتشيو، وضمن مشاركته فى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وخسر لقب الدوري الأوروبي بعد الهزيمة ضد إشبيلية 2-3 فى المباراة النهائية.



