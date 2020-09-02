المشدد 3 سنوات والحبس سنة للمتهمين بالشروع فى سرقة هاتف من طفل بالعاشر

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عامل بمصنع ملابس وترزي، بالسجن المشدد 3 سنوات للأول والحبس سنة مع الشغل للثاني، لشروعهما في سرقة المنقولات الشخصية والهاتف المحمول الخاص بطفل بالعاشر من رمضان، صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدي، ومحمد بده، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 11029 لسنة 2019 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، ليوم 21 سبتمبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من قسم أول العاشر من رمضان يفيد بضبط " روماني ع س ف " 26 سنة عامل بمصنع ملابس مقيم دائرة قسم ثان العاشر من رمضان، و " هيثم س ن ف " 35 سنة ترزي، مقيم بالعاشر، لقيامهما بالشروع في سرقة المنقولات الشخصية والهاتف المحمول الخاص بالطفل " أحمد م ع" 14 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي.

وتبين أن المتهمين استوقفا المجني عليه وهددها بمطواة كانت بحوزتهما، قبل ان يسرقا هاتفه المحمول ومبلغ من المال كان بحوزته، إلا أن المجني عليه استغاث بالمارة وتم ضبط المتهمين واستعادة المسروقات، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.

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