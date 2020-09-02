الأمن الفيدرالى الروسى يعتقل 20 شخصا بتهمة تصنيع السلاح فى ورش سرية

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الأربعاء، اعتقال 20 شخصا بتهمة تصنيع السلاح في ورش سرية في 9 مناطق متفرقة من البلاد.

وقال مصدر في مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الروسي ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إن رجال الأمن تمكنوا من التصدي لنشاط إجرامي مارسه 20 شخصا ، وتم توقيفهم بتهمة إعادة تجهيز وتصنيع الأسلحة في ورش سرية بهدف البيع".

وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن تمكنت خلال العملية من مصادرة 83 قطعة من الأسلحة النارية من الإنتاج المحلي والأجنبي، من بينها بنادق آلية من مختلف الطرازات، ومسدسات و16 قنبلة يدوية، وأكثر من 5 آلاف طلقة من عيارات مختلفة.