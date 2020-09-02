ميسي يتصدر إعلان القميص الرسمي لبرشلونة رغم أزمة التجديد.. وغياب سواريز

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ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني على الإعلان الترويجي لقميص البارسا فى الموسم الجديد 2020/2021، وكشف برشلونة عن إعلان قميص البلوجرانا فى الموسم الجديد، وظهر كل من ليونيل ميسي، بالرغم من الشكوك الكبيرة حول مستقبله داخل "كامب نو"، كما تواجد عثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان وفرانكى دى يونج وجيرارد بيكيه والألمانى تير شتيجن حارس مرمى الفريق الكتالونى.
ولم يظهر الأوروجويانى لويس سواريز على غلاف الإعلان الرسمى لقميص برشلونة فى الموسم الجديد، وهو ما يؤكد رحيله عن النادى هذا الصيف.
ويتمسك الأرجنتينى ليونيل ميسي بالرحيل عن برشلونة هذا الصيف، بعد أن تغيب عن فحوصات كورونا والمران الأول مساء أمس الأثنين الماضى، إستعداداً للموسم الجديد.
وكان ليونيل ميسي قد أرسل فاكسا رسميا إلى إدارة برشلونة، يطلب فيه تفعيل بند الرحيل المجانى بعد نهاية كل موسم والمُدرج في عقده المنتهى يونيو 2021، لكن يؤكد مسئولو البارسا أن موعد تفعيل هذا البند انتهى فى 10 يونيو الماضى، وإذا أراد اللاعب الرحيل فليسدد 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائى في عقده.
ومن المنتظر أن يعقد خورخى ميسي، والد نجم برشلونة، اجتماعا حاسما مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البلوجرانا لحسم مستقبل نجله.
ويتصدر مانشستر سيتي قائمة الأندية المهتمة بضم ليونيل ميسي، وقدم صفقة قيمتها 700 مليون يورو لضم البرغوث، وهو ما وافق عليه الأخير.
الإعلان الرسمي لقميص برشلونة
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