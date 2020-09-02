كليب "اختراع" لـ تامر حسنى يتخطى 9 ملايين مشاهدة

مازالت أغنية "اختراع" للنجم تامر حسنى ومحمود العسيلى تحقق نجاحا كبيرا، حيث وصل عدد مشاهداتها بموقع يوتيوب إلى أكثر من 9 ملايين مشاهدة، بعد طرحها منذ أربع أيام فقط، وهى من إخراج تامر حسنى، بينما كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.



تامر حسني

ووجه النجم تامر حسنى رسالة شكر إلى جمهوره عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية الاستورى، وكتب "ألف شكر لكل اللى حبوا كليب اختراع وإخراجه، ألف ألف شكر.. وفرحان بردود أفعالكم وبالرقم اللى حققته الأغنية 9 ملايين فى 4 أيام فقط".

من ناحية أخرى قال الشاعر أحمد حسن راؤول كاتب أغنية "اختراع" لتامر حسنى ومحمود العسيلى والمتصدرة ترند اليوتيوب إنه سعيد جدا بردود أفعال الجمهور المصرى خاصة والعربى عامة على الأغنية وتصدرها فى معظم البلدان، وأنه كان يراهن عليها منذ كتابتها أنها ستصبح أغنية صيف 2020.

وصرح راؤول، لـ"اليوم السابع"، أن الأغنية كتبت خصيصا لتامر حسنى ولم تكن من الأغانى المعروضة للجميع واستمع تامر للأغنية عن طريق الفنانة رنا سماحة وأخذها على الفور، مضيفا: هذا أكثر ما يميزه وهو خطف الأغانى المهمة دون الانتظار والمماطلة فى التفكير.

وأكد راؤول أن الأغنية تم تعديل كلماتها وإضافة كوبليه لتصبح ديو بعد أن جاءت الفكرة لتامر بذلك حتى تصبح الأغنية "اختراع فعلا" يغزو سوق الموسيقى.

