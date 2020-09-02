أحمد السعدنى يمازح السد العالى: "تشميرة الحضرى بس على القاعد"

حرص الفنان أحمد السعدنى على ممازحة عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق بعدما أثارت صورته مؤخراً ضجة كبيرة من جانب رواد السوشيال ميديا، حيث ظهر خلالها بشورت قصير، فى صورة تم تداولها بشكل كبير، ما دفع السعدنى لنشر صورة له بجانب دراجة عبر حسابه على إنستجرام، ثم مازح الحضرى قائلا "تشميرة الحضرى بس على القاعد".



السعدني والحضرى

من ناحية أخرى يستعد النجم أحمد السعدنى لبدء بروفات مسرحية جديدة بعنوان "هاملت" عقب الاستقرار على جميع الفنانين المشاركين فى العرض، وإتمام تعاقداتهم، ويجسد السعدنى خلال المسرحية دور هاملت وذلك بعد غياب عن المسرح لمدة 10 سنوات بعدما شارك فى مسرحية سكر هانم.



السعدني

المسرحية من إخراج عصام السيد، وإشراف إيهاب فهمى، مدير المسرح القومى، وسوف يشارك فى المسرحية عدد كبير من النجوم، إضافة إلى أن المسرحية ستضم مجموعة من الوجوه الشابة من طلاب قسم المسرح.

يذكر أن أحمد السعدنى يحرص دائماً على مشاركة جمهوره ومتابعيه بصور وفيديوهات من حياته اليومية فى كثير من الأحيان، ومؤخرا نشر صورة جديدة له من عطلته الصيفية التى يقضيها حالياً عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام.

