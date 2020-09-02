اللاعبين الأكثر تهديفا فى أوروبا بعد سن 30.. زلاتان يتصدر ورونالدو الثالث

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يتصدر النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الإيطالى، قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف بعد سن الـ30 فى أوروبا في العشرين عاما الأخيرة، حيث كشفت الإحصائية التي نشرتها شبكة "أوبتا" المتخصصة في الأرقام القياسية والإحصائيات أن نجم الروسونيرى صاحب الـ39 عاما سجل أهدافا بعد عامه الثلاثين أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى "بيج فايف" منذ عام 2000 حتى الآن.
ونجح إبراهيموفيتش في تسجيل 167 هدفا خلال هذه الفترة ليتصدر القائمة متفوقا على جميع اللاعبين بالدوريات الأوروبية الكبرى متفوقا على المهاجم الإيطالى السابق أنطونيو دى ناتالى الذى سجل وفقا للإحصائية التى نشرتها الشبكة 162 هدفا منذ عام 2000.
وجاء النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى، فى المركز الثالث بقائمة اللاعبين الأكثر تهديفا بعد عامهم الـ30 داخل المستطيل الأخضر، حيث أحرز الهداف التاريخى لفريق ريال مدريد الإسبانى 158 هدفا وأمامه الفرصة لزيادة سجله التهديفى فى المواسم المقبلة.
واحتل فرانشيسكو توتى، أسطورة نادى روما الإيطالى، المركز الرابع فى القائمة برصيد 125 هدفا، بفارق 21 هدفا عن ثنائى المركز الخامس، لوكا تونى مهاجم منتخب إيطاليا السابق، وأريتز أدوريز الذى أعلن إعتزاله مؤخرا.
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