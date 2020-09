شاهد الصورة الأولى لفرق عمل فيلم The Prom مع مريل ستريب

حرص المخرج ريان ميرفى على مشاركة جمهوره أول صورة لفريق فيلم The Prom، والذى سيعرض على نيتفليكس، حيث تظهر ستريب بشعر أحمر وإطلالة مميزة.

The Prom فيلم موسيقى كوميدى أمريكى مقتبس من المسرح الموسيقى برودواي الذي يحمل نفس الاسم والمقرر طرحه على شبكة Netflix وهو من بطولة ميريل ستريب ، وجيمس كوردن ، ونيكول كيدمان ، وأندرو رانيلز.



ميريل مع فريق العمل

ميريل قدمت عددا كبيرا من الأعمال السينمائية الناجحة التي حصدت من خلالها الكثير من الجوائز، ومن أبرز الأفلام التي قدمتها ميريل هو "Mamma Mia" الذ تم تقديم جزئيين منه ، الجزء الأول كان عام 2008 و هو "Mamma Mia"، في حين تم اطلاق الفيلم الثاني وهو "Mamma Mia! Here We Go Again" عام 2018 .

وفاجأت المنتجة جودي كرايمر مؤخرا العالم بإعلانها عبر موقع "دايلي ميل" أن هناك جزء ثالث من فيلم "Mamma Mia" الذي حقق نجاح مذهل حول العالم ويحظى بشعبية جارفة، حيث يتذكر عشاق السينما أدق تفاصيل الجزئيين الماضيين.

وأشارت كرايمر أنه بالفعل كانت تستعد للجزء الثالث من "Mamma Mia" وذلك قبل انتشار فيروس كورونا "COVID-19" الذي تسبب في توقف حركة صناعة السينما بل الحركة الفنية بشكل عام ، و جاء مبررها لتقديم جزء ثالث من سلسلة الأفلام أن الفيلم الذي تم تقديمه في 2018 حقق إيرادات مذهلة بشباك التذاكر وهو الأمر الذي لا يمكن تجاهله ، وهو ما نقله موقع "فارايتي" .