يوفنتوس يعرض على سواريز 12 مليون يورو سنويا للانتقال للسيدة العجوز

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل العرض الذى تقدمه به فريق يوفنتوس الإيطالى للأوروجويانى لويس سواريز للانضمام للسيدة العجوز هذا الصيف، ودخل لويس سواريز قائمة اهتمامات يوفنتوس وباريس سان جيرمان وليستر سيتي لضمه هذا الصيف، بعد خروجه من حسابات الهولندى رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد الموسم المقبل.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن لويس سواريز يقترب من ارتداء قميص يوفنتوس الإيطالى، حيث توصل الطرفان لاتفاق على حصول الأوروجويانى على 12 مليون يورو راتبا سنويا.

وأضافت الصحيفة أن راتب سواريز مع يوفنتوس سيكون عبارة عن 10 ملايين يورو ثابت سنوياً، بالإضافة إلى 2 مليون يورو مكافآت، وهو راتب مشابه لما يحصل عليه ماتياس دى ليخت، وبالتالى سيكون سواريز ثانى أعلى راتب بالمساواة مع اللاعب الهولندى.

واختتمت الصحيفة بأن باريس سان جيرمان لم يخرج بعد من سباق التعاقد مع لويس سواريز، ويعمل البرازيلي نيمار زميله السابق فى برشلونة على إقناعه بالانضمام إلى باريس، ولكن إذا لم يوازن سان جيرمان عرض يوفنتوس فلن يتم فعل أي شيء.

