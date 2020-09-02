رمضان صبحي ينهى الجدل ويظهر بتيشرت بيراميدز بعد رحيله عن الأهلي

أنهى رمضان صبحى، مهاجم المنتخب الوطنى الأولمبى، الجدل حول مستقبله وظهر يرتدى قميص بيراميدز بعد رفض استمراره مع الأهلى عقب انتهاء إعارته من هدرسفيلد الإنجليزى، وتوصل بيراميدز لاتفاق مع النادى الإنجليزى لشراء رمضان صبحى ليبدأ اللاعب فى المشاركة بتدريبات بيراميدز.

واقترب مسئولو نادى بيراميدز من الإعلان الرسمى عن إتمام صفقة رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى، خلال الأيام المقبلة، حيث يتبقى وضع الرتوش الأخيرة بين الناديين من أجل إتمام الصفقة رسميًا ومن ثم الإعلان عنها، لاسيما وأن اللاعب سبق وأخبر مسئولو النادى الأهلى بعدم رغبته فى الانتقال لصفوف المارد الأحمر بعد إنتهاء فترة إستعارته، وأن رغبته هى اللعب للفريق السماوى خلال الفترة المقبلة.

وكان النادى الإنجليزي قد أعلن عن رفضه للعرض الأول المقدم من نادى بيراميدز، والذى قالت الصحافة الإنجليزية، إنه يصل إلى 4.8 مليون إسترليني، ولكن عاد مسئولو بيراميدز وقدموا عرضا جديدا، ووافق عليه مسئولو النادى الإنجليزي.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن توصل رمضان صبحى لاتفاق من أجل الانتقال لصفوف بيراميدز، بداية من الموسم المقبل، حيث سيتقاضى 90 مليون جنيه فى 3 مواسم من الفريق السماوى، مقسمة على 25 مليوناً فى الموسم الأول، و 30 فى الموسم الثانى، على أن تصبح 35 مليوناً فى الموسم الثالث.

وتلقى أمير توفيق، مدير التعاقدات فى النادى الأهلى، اتصالًا من رمضان صبحى، أبلغه أنه لا يرغب فى اللعب للأهلى وسوف ينتقل لنادى بيراميدز، وبناءً على ذلك أصبح رمضان صبحى خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.

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وشارك العفيجى مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3 .

كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.