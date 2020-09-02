النقض تؤجل نظر طعن المتهمين بـ"أحداث عنف سوهاج" لجلسة 4 نوفمبر للمرافعة

قررت محكمة النقض تأجيل نظر طعن 66 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم، والتى تراوحت بين المؤبد وحتى السجن المشدد 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف سوهاج" التي تعود وقائعها لعام 2015، لجلسة 4 نوفمبر المقبل، للمرافعة وإحضار المتهمين.
وكانت محكمة جنايات سوهاج، قضت في 4 أبريل 2018 بمعاقبة 190 متهمًا بينهم 124 هاربًا، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والغرامة 20 ألف جنيه، وبالمشدد 15و10و5 و3 سنوات، كما تضمن الحكم وضع المتهمين جميعًا تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات.
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