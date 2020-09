سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها فى قمة جمالها: "خمنوا من سيتم 54"

تحل اليوم ذكرى ميلاد النجمة العالمية سلمي حايك، التي تثبت يوما بعد يوم أن العمر مجرد رقم بالبطاقة، فتحتفل اليوم بعيد ميلادها الرابع والخمسين بقمة جمالها ورشاقتها ولياقتها البدنية العالية، واحتفلت هذا العام بعيد ميلادها مع عائلتها في اليونان، وشاركت جمهورها صورة لها معلقة عليها :" خمنوا من سيبلغ 54 ؟".



سلمي حايك

وسلمى حايك ممثلة ومنتجة مكسيكية أمريكية من أصول لبنانية، ولديها الكثير من الأعمال الفنية المعروفة بالإضافة إلى نشاطاتها الخيرة المهمة.



سلمي حايك في اليونان

سلمى حايك هي ممثلة مكسيكية-أمريكية من أصل لبناني، حيث ولدت من أب لبناني وأم إسبانية في عائلة رومانية كاثوليكية ثرية من المكسيك، و وفي الثانية عشر من عمرها انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في مدرسة Sacred Heart الخاصة في ولاية لويزيانا.



سلمي حاييك

أول أدوار سلمى حايك كممثلة كان في المسلسل المكسيكي Teresa. بعد قدومها إلى هوليوود مثلت أمام الممثل الإسباني الشهير أنتونيو بانديراس في فيلم Desperado. تبع ذلك أدوار مختلفة في عدة أفلام منها Fools Rush In و Wild Wild West. كررت دورها من فلم Desperado في الفيلم الدرامي Once Upon a Time in Mexico، وفي وقت لاحق افتتحت سلمى حايك شركتها الخاصة للإنتاج واسمها Ventanarosa.



سلمي

وفازت خلال مسيرتها المهنية بعدة جوائز منها جائزة أمرأة العام من مجلة غلامور في عام 2001، وحصلت على وسام جوقة الشرف الفرنسي، كما تقدر ثروتها بحوالي 87.4 مليون دولار.