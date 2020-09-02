تسجيل 719 إصابة جديدة بكورونا وثلاث وفيات بين الفلسطينيين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء تسجيل 719 إصابة جديدة بكورونا وثلاث حالات وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضافت في بيان صحفي أن حالات الوفاة سجلت في محافظة الخليل لمواطن (80 عاما)، ومواطنة من محافظة نابلس (68 عاما)، ومواطن من بيت لحم (53 عاما).
وأوضحت الكيلة في بيانها أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 233 حالة تلتها القدس بإجمالي 167 إصابة فيما سُجلت 83 حالة في قطاع غزة وتوزعت باقي الحالات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن 28 من المصابين "في غرف العناية المكثفة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي".
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ انتشار الفيروس في مارس آذار الماضي بلغ 31120 إصابة تعافى منها 21058 فيما بلغت حالات الوفاة 183.
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