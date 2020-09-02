هشام نصر يكشف تفاصيل اجتماعه مع جهاز فراعنة اليد واستعدادات كأس العالم

كشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، أنه عقد اجتماعاً صباح اليوم مع مدرب فراعنة اليد، وزار جهاز مدينة 6 أكتوبر لمتابعة إجراءات استضافة كأس العالم لكرة اليد، وقال هشام نصر فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "عقدت اجتماعا مع منتخب اليد وجهازه الفنى صباح اليوم، والمدرب هدفه رفع اللياقة البدنية للاعبين ودخل معسكرا مغلقا بالغردقة وجهزنا مباريات ودية لتجهيز الفريق قبل انطلاق كأس العالم فى 13 يناير المقبل".

وأضاف هشام نصر، "عقب الاجتماع توجه مجلس اليد للاجتماع مع جهاز مدينة 6 أكتوبر لتوصيل المرافق لصالة 6 أكتوبر، وانتهينا من صالات المباريات بنسبة 90% وتتبقى فقط تركيب الساعات واللمسات الأخيرة، وأتوقع أن يرى الشعب المصرى إنشاءات تفرح القلب وتمثل بنية تحتية هائلة تؤهل مصر لإستضافة كل الاحداث العالمية لألعاب الصالات وليس اليد فقط".

وتابع رئيس اتحاد كرة اليد، "هزمنا كل التحديات التى واجهناها لاستضافة كأس العالم لكرة اليد، وعلى رأسها محنة كورونا وذلك بدعم هائل من الدولة وعلى رأسها مساندة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة".

من ناحية أخرى، كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن سبب نقل حفلة قرعة مونديال اليد من متحف الحضارات إلى سفح الأهرامات.

وقال صبحى على هامش مؤتمر الإعلان عن تفاصيل حفل قرعة كأس العالم مصر 2021 المقرر لها 5 سبتمبر الجارى، إن السبب هو عدم افتتاح متحف الحضارات لذلك تم نقل القرعة بتوجه والتشاور مع المسئولين.

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وقال وزير الرياضة إنه يوجد إجراءات احترازية بشأن حضور القرعة لذلك تم تخفيض عدد الحاضرين.

ويتعرض حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتى جاءت آخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من 500 إلى 184 من أجل الحفاظ على التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية.

وفى ظل البحث عن أفضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين فى سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمي عمر خيرت موقع الحفل أمس مع اللجنة المنظمة على أمل إحياء حفل القرعة علي موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذي أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة في حال التوافق.