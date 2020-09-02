العثور على جثة إريك موريلو مغنى I Like To Move It من فيلم مدغشقر

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توفى النجم العالمى إريك موريلو والذى اشتهر بأغنيته الجذابة "I Like To Move It" التى قدمها فى فيلم الإنيميشن مدغشقر وهى الأغنية التى قدمها فى 1994 ودفع نجاحها صناع الفيلم لتقديمها مرة أخرى داخل العمل، وجاءت وفاته عمر ناهز الـ49 عاما، وهو الخبر الذى تداولته العديد من المواقع الفنية الشهيرة ومن أبرزها "جاست جيرد" و"بيبول"، وغيرهما.
فى حين ذكر موقع People أنه تم العثور على المنتج والموسيقي الشهير متوفيا في منزله الموجود في ميامي بيتش بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن الظروف الخاصة بسبب وفاته لا تزال غير واضحة في هذا الوقت.
وقد أكدت أسرة النجم الراحل عبر الموقع أنه كان محبوبا جدا من قبل عائلته، وكان لديه الكثير من الحب ليقدمه للعالم كله.
إريك موريلو
يذكر أن إريك موريلو هو دي جي شهير ومنتج أغاني مميز، بدء مسيرته الفنية كمحترف عام 1982 و قدم عدد من الاعمال الفني الناجحة ، و من أبرز الجوائز التي نالها : " حصل على ثلاث مرات من جوائز DJ "Best House DJ" في 1998 و 2001 و 2003 ، كما وفاز بجائزة "أفضل دي جي دولي" ثلاث مرات في أعوام 2002 و 2006 و 2009 .
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