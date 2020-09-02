الصحة العالمية: 15 لقاحا لكورونا دخلت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية أنه يتم عمل تحاليل جينية علي فيروس كورونا اجريت علي 100 الف شخص واثبتت انه يوجد تحول خفيف ولا يمكن القول بان التحول مخيف .

وأضافت انه هناك اسراع في عمل التجارب السريرية لايجاد اللقاح وأضافت ان 15 لقاح دخلت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية وتابعت : اللقاح يعطى لعدد كبير من المتطوعين يصل الي 30 الف متطوع وتابعت : اللقاحات جميعها آمنة والعالم اصبح لديه خبرة في انتاج اللقاحات.

وكانت أكدت الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية، أن فتح المدارس لا يعني وجود الطلاب في المدرسة، ولكنه يعني مواصلة الدراسة بطريقة الـ«أون لاين». جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الان، عن بعد عبر الفيديو، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) للإحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، واستعراض إرشادات العودة المأمونة للمدارس، وتزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الإقليم، إلى جانب الإجابة على أسئلة الصحفيين والإعلاميين. Advertisements وأوضحت د. داليا سمهوري، أن قرار العودة للمدارس يرتبط بالوضع الوبائي في كل بلد، وقدرة النظام الصحي في الدولة على تتبع المصابين والمخالطين، إلى جانب عاملين مهمين، وهما استعداد المؤسسة التعليمية، بشأن توفر النظافة والعوامل الاحترازية، إلى جانب البرامج الغذائية والتطعيمات والمرونة في تسهيل استكمال العملية التعليمية بأمان تام. وأضافت: منظمة الصحة العالمية قامت بتحليل البيانات من الدول المختلفة ولاحظنا الزيادة فى اعداد الاصابات فى الفئات الصغيرة وهى زيادة ملحوظة وهذة الزيادة مهمة والدراسات أكدت أن الفئات العمرية الصغيرة لا تنشر العدوي ولكن الفئات الكبيرة هى التى تنشر العدوى، ولكى نقول أن العودة امنه من عدمها نحتاج تأكيد ودليل وجميع الدراسات محدودة لذلك صعب التحديد ولكن يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية فى كل حال. يتحدث خلال المؤتمر مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية د. رنا الحجة، ورئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية د. عبد الناصر أبو بكر، ومديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، منظمة الصحة العالمية د. داليا سمهوري.

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