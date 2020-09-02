الصحة العالمية: 15 لقاحا لكورونا دخلت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ولا يوجد لقاح حتى الآن للوقاية منه.. أجرينا تحاليل جينية على 100 ألف شخص أثبتت التحول الخفيف للفيروس.. وفتح المدارس لا يتطلب وجود الطلاب

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية، أنه يتم عمل تحاليل جينية على فيروس كورونا أجريت على 100 ألف شخص وأثبتت أنه يوجد تحول خفيف ولا يمكن القول بأن التحول مخيف .





وأضافت الحجة، أنه هناك إسراع فى عمل التجارب السريرية لإيجاد اللقاح وأضافت أن 15 لقاحا دخلت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، متابعة: "اللقاح يعطى لعدد كبير من المتطوعين يصل إلى 30 ألف متطوع، واللقاحات جميعها آمنة والعالم أصبح لديه خبرة فى إنتاج اللقاحات".





وكانت أكدت الدكتورة داليا سمهورى، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية، أن فتح المدارس لا يعنى وجود الطلاب فى المدرسة، ولكنه يعنى مواصلة الدراسة بطريقة الـ«أون لاين».

وكشفت مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية الدكتورة رنا الحجة، عن عدم وجود أى لقاح حتى الآن يحمى من عدوى كورونا وطالبت بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية كاملة .





وأكدت الحجة، أنه يجب الحرص الشديد على الفئات الأكثر عرضة للإصابة، مشيرة إلى أن فيروس كورونا لا يوجد دلائل علمية على قيامة بأثار نفسية، لافتة إلى أن مرض الكوفيد مع رحلة العلاج يسبب عوارض نفسية وقالت 80% من الحالات بسية.

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عن الإرشادات والمعايير التى يجب أخذها بعين الاعتبار قبل تخفيف الإجراءات الاحترازية، فى الدول وأهمها الانخفاض فى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 50% لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، أكدت مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة داليا سمهورى، أن فتح المدارس لا يعنى وجود الطلاب فى المدرسة، ولكنه يعنى مواصلة الدراسة بطريقة الـ«أون لاين».

أكدت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية أن هناك عدد من الدول سجلت صفر إصابات ولكن عادت مرة أخرى لتسجيل حالات وينبغى الوصول إلى انخفاض فى نسبة الإصابات بما يقترب من 50% حتى يتم الاتجاه إلى تسجيل صفر إصابات إذا تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.





وأضافت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية، أنه من الصعب التفريق بين الموجة الأولى والثانية ولكن إذا زادت الإصابات يسمى ذلك ذروة إصابات ثانية وليس موجة ثانية .





وأوضحت الحجة، أنه ينبغى العمل بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مشيرة إلى أن بعض الدول قامت بعودة المدارس، متابعًا: "هناك توقع فى زيادة الحالات عند عودة المدارس ولكن ينبغى اتخاذ إجراءات وقائية حتى بتم منع الانتشار للمرض من خلال التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات ".





وطالبت بضرورة عمل تباعد بدنى بين الطلاب وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتوفير العوامل اللازمة الخاصة بالنظافة .

كشفت مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية الدكتورة رنا الحجة، عن الإرشادات والمعايير التى يجب أخذها بعين الاعتبار قبل تخفيف الإجراءات الاحترازية، فى الدول وأهمها الانخفاض فى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 50% لمدة لا تقل عن 3 أسابيع.

