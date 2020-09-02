عمل دى جى من سن 11 سنة.. 8 معلومات عن إريك موريلو بعد وفاته

عثر قبل ساعات على جثة النجم العالمى إريك موريلو، والذى اشتهر بأغنيته "I Like To Move It"، حيث رحل عن عمر ناهز الـ49 عاما، وذكرت المواقع الإخبارية أن النجم الذى عمل كمنتج وموسيقى وجد جثة هامدة فى منزله بميامى بيتش بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن حتى الآن لم يكشف بعد عن ملابسات الوفاة، ونستعرض من خلال التقرير عدد من المعلومات السريعة عن النجم الراحل.

إريك موريلو ولد إريك موريلو في نيويورك عام 1971 في مرحلة الطفولة عشق نوعين من الموسيقى وهما الـ salsa والـ merengue بدء العمل كـ " D.J " في سن 11 عاما، حيث كان يحيي حفلات زفاف والحفلات الخاصة بالأصدقاء والعائلة حصل موريلو على دورة في هندسة الاستوديو في مركز مدينة نيويورك للفنون الإعلامية كانت مقابلته لمغني الريجي El General محطة مهمة بحياته حيث دعمه و تحولا لصديقين تعاون الاثنين معا فى أغنية " Muevelo " اشتهر بأغنية I Like To Move It التي قدمها في مرحلة التسعينات و هزت العالم فور اطلاقها من أصعب المراحل التى عاشها النجم الراحل كانت شهر أغسطس الماضى، حيث تم القبض عليه ووجهت إليه تهمة الاعتداء الجنسى على امرأة



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