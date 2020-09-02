فيديو.. رمضان صبحى خلال دخوله ملعب بيراميدز لتصوير برومو الإعلان الرسمى

انتشر فيديو لرمضان صبحى، فى الوقت الحالى، خلال دخوله ملعب الدفاع الجوى الخاص بنادى بيراميدز لتصوير "برومو" إعلان تقديمه رسمياً بعد توقيع عقود انتقاله إلى نادى بيراميدز وتقديمه لوسائل الإعلام فى ملعب الدفاع الجوى بعد انتقال لاعب الأهلى السابق إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل ولمدة 3 سنوات.

وأنهى رمضان صبحى الجدل حول مستقبله وظهر يرتدى قميص بيراميدز بعد رفض استمراره مع الأهلى عقب إنتهاء إعارته من هدرسفيلد الإنجليزى فى شهر يونيو الماضى، وتوصل بيراميدز لاتفاق مع النادى الإنجليزى لشراء رمضان صبحى ليبدأ اللاعب فى المشاركة بتدريبات بيراميدز استعدادا للموسم الجديد 2020 / 2021.

ويعلن مسئولو نادى بيراميدز عن إتمام صفقة رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى، خلال الساعات المقبلة، بعد الاتفاق على تفاصيل الصفقة بالكامل مع النادي الإنجليزي.

وكان "اليوم السابع" قد انفرد أمس، الثلاثاء، بخبر وضع مسئولو بيراميدز الرتوش الأخيرة فى صفقة ضم رمضان صبحى، وإن الإعلان الرسمى بات قريبًا وخلال أيام، كما أن اللاعب كان يدرس حضور مواجهة بيراميدز والزمالك من ملعب الدفاع الجوى، إلا إنه تراجع عن الفكرة لحين الإعلان الرسمى عن الصفقة عقب المباراة.

وشارك "العفيجى" مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3 ، كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.