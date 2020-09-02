ضبط 22 كيلو حشيش وأسلحة نارية خلال حملة أمنية بالجيزة

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، أسفرت عن ضبط 49 متهما بحوزتهم 22 كيلو حشيش، و578 جرام هيروين، و129 قرص مخدر، بالإضافة إلى 430 جرام من مخدر الاستروكس، و240 جرام من مخدر الشادو، و620 جرام بودر، و310 جرام بانجو.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 11 متهما بحوزتهم أسلحة نارية خرطوش، و10 طلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللزمة حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

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كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.



