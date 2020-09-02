الأوقاف تتسلم 7 مساجد جديدة بمحور المحمودية.. صور

تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الأربعاء، 7 مساجد بمحور المحمودية من تنفيذ الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة. وأعلنت وزارة الأوقاف أسماء المساجد هي: 1.مسجد الشهيد الرائد محمد درويش الحمزاوي . عزبة التيرو 2. مسجد الشهيد سعيد محمد أحمد سماحة . عزبة حجازي 3. مسجد الشهيد مقدم / علاء الدين أحمد السماويس . البكاتوشي 4. مسجد الشهيد اللواء / إبراهيم عبد القادر محمد حمدي . Advertisements منطقة القلعة 5. مسجد الشهيد جندي علي إبراهيم أمين . خورشيد ش الرحمة 6. مسجد الشهيد مساعد / مصباح محمود علي إدريس . غيط العنب راغب 7. مسجد الشهيد نقيب / عمر خالد سلامة . بوالينو محرم بك



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