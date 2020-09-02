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أرسنال يعرض النني للبيع

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن النجم المصري محمد النني لا يزال ضمن لاعبو أرسنال المعروضون للبيع خلال الصيف الجاري، رغم تألقه فى مباراة كأس الدرع الخيرية أمام ليفربول التي أقيمت مؤخرًا ومساهمته في فوز الجانرز باللقب بركلات الجزاء الترجيحية 5-4.

وفى تقرير عن اللاعب الفرنسي ماتيو جيندوزي، ذكرت صحيفة "مترو" أنه أول لاعب مطروح  للبيع هذا الصيف، ولكن ليس وحده يوجد أيضًا معه محمد النني ولوكاس توريرا.

ورغم نية أرسنال الاستغناء عن لاعبين في الوسط دفعة واحدة، إلا أنه يمتلك جرانيت تشاكا، واقترب من استعادة داني سيبايوس وكذلك الرغبة الشديدة في ضم توماس بارتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد.

وقبل عودة النني إلى أرسنال، تلقى العديد من العروض من أندية تركيا على غرارجلطة سراي وفنربخشة وناديه السابق بشكتاش، إلى جانب عرض جديد من الدوري الايطالي عبر سامبدوريا.

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وشارك محمد النني في مباراة ودية لأرسنال تحت قيادة أرتيتا كلاعب أساسي، قبل أن يشارك أساسيًا أمام ليفربول أمس الأول في كأس الدرع الخيرية وقد قدم أداءا جيدا في كلا المباراتين.

وانضم محمد النني إلى أرسنال عام 2016 بعدما تعاقد معه المدرب المخضرم آرسين فينجر، قبل أن يجد نفسه خارج ملعب "الإمارات" بعد رحيل الفرنسي.


 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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