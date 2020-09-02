إيداع الطفلة المغتصبة من قبل والدها فى المنوفية بإحدى دور الرعاية

قرر أحمد عز وكيل نيابة مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، إيداع الطفلة المجنى عليها، التى تعرضت للاغتصاب من قبل والدها بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، فى إحدى دور الرعاية، وذلك بعد أن أوصة لجنة حماية الطفل بذلك، كون الأم غير أمينة عليها، ونظرا لكون الطفلة تعانى من حالة نفسية سيئة مما تعرضت له.
وتمكنت مديرية أمن المنوفية، من القبض على أب اغتصب ابنته الطفلة لمدة 3 سنوات فى مدينة سرس الليان، وتم تحرير محضر بالواقعة بدائرة القسم، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد من القبض على أب اغتصب ابنته الطفلة لمدة 3 سنوات فى مدينة سرس الليان ، واعترف بارتكاب الواقعة فى التحقيقات، خاصة مع تعرض الابنة للإيذاء نتيجة الاعتداء الجنسى عليها، وتعد الطفلة من مواليد عام 2005 ومقيمة بمدينة سرس الليان .
وباشرت نيابة منوف بمحافظة المنوفية ، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة ،وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، تحقيقاتها فى واقعة أغتصاب أب لابنته الطفلة والبالغ عمرها 15 سنة، لمدة 3 سنوات من الدبر فى مدينة سرس الليان بالمحافظة بعد ضبط الأب.
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