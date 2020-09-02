ندب المستشار محمود إسماعيل عتمان أمينا عاما لمجلس الشيوخ

قرر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، ندب المستشار محمود إسماعيل عتمان، نائب رئيس مجلس الدولة ، للقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ ندبا كليا. وجاء نص القرار كالتالى: بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (464) لسنة 2019 وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم (1) لسنة 2011 وعلى كتاب المستشار وزير شئون المجالس النيابية رئيس لجنة الشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ رقم 1678 المؤرخ 31/8/2020 وعلى موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 2/9/2020 قرر Advertisements المادة الأولى يندب السيد الأستاذ المستشار محمود إسماعيل عتمان محمد - نائب رئيس مجلس الدولة للقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ ندبة كلية. المادة الثانية على السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام تنفيذ هذا القرار.



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