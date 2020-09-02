شوط سلبى بين إنبى والجونة فى الدورى المصرى

انتهى الشوط الأول بين إنبى والجونة بالتعادل السلبى فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل إنبي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد ، وخط الدفاع: أحمد عبدالعزيز – إبراهيم يحيى – هشام عادل – كريم فؤاد، وخط الوسط: حيميد ماو – عبد الرحمن عامر – عبد الرزاق فيستون – محمود غالي، وخط الهجوم: محمد شريف – أحمد على.

فيما جاء تشكيل الجونة كالتالى..

عمر رضوان، عمرو سعداوي، محمد نجيب، محمود الجزار، باسم علي، أكرم توفيق، سيرج أكا، آلان تشيامابادي، أحمد مجدي، إسلام عبد النعيم، والتر بواليا.

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ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 وتعادل في مثلهم وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.



