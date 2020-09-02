دومينيك فيشباك تكشف كواليس تصوير فيلم Project Power

استطاعت الممثلة الشابة دومينيك فيشباك البالغة من العمر 29 عاما، أن تلفت الأنظار إليها بعد ظهورها فى فيلم نتفلكس الجديد Project Power، الذى طرح فى 14 أغسطس الماضى على المنصة، وحصل على الكثير من التعليقات الإيجابية، وكشفت الممثلة الصاعدة، عن الكثير من كواليس تصوير الفيلم لشبكة نتفليكس، حيث قالت إن تصوير الفيلم كان لمدة 4 أشهر متتالية، وأضافت أن جيمى فوكس قدم لها المساعدة طوال التصوير، خاصة فترة تواجدهما فى نيو أورلينز، حيث كان يحرص على جلب الكثير من مكرونة الـ Mac And Cheeseلها، وكان دائما متواجدا فى الأوقات الصعبة، خاصة فى المشاهد التى لم تستطع فهمها، وأنا ممتنة جدا لما فعله معها.



دومينيك فيشباك

وعن القدرة الخارقة التى تريد الحصول عليها لو كانت "الحباية" الخارقة بالفيلم متواجدة فى الحقيقة، قالت إنها تود أن تحصل على قدرة تمكنها من الحصول على أى قدرة أخرى فى أى وقت، بالإضافة إلى أنها تتمنى الحصول على قدرة شخصيتها فى الفيلم وهى شخصية "روبن" الشعرية فى الكلام التى حصلت عليها فى الفيلم، لتتمكن من قول الكلام فى وقته ومكانه الصحيح.

وأشارت دومينيك أنها ممتنة لمخرج الفيلم هنري جوست، لأنها ممثلة مسرح في الأساس، والتعامل دائما يكون مع المخرج مباشرة، وهو ما قد يجعلها لا تستطيع أبراز وجهة نظرى بشكل صحيح، ولكن في خلال تصوير الفيلم، كان الأمر مريحا، حيث أنها كانت تتمكن من التركيز بـ حرية في الشخصية التي كانت تبلغ 16 عام.

أما عن التعامل مع جوزيف جوردون ليفيت، فقالت عنه إنه مريح، حيث تمكنت من التحدث معه في كل جوانب الحياة بـ حرية، ودون الشعور بالخجل، كما أنه كان يساعدها أثناء التصوير، وكان دائما يحاول أن يبقى الشخصية حقيقة قدر الإمكان، حتى في حالة وجود بعض اللقطات الخارقة.

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دومينيك فيشباك

فيلم Project Power يدول حول انتشار خبر في شوارع "نيو أورلينز" عن وجود حبة جديدة غامضة، تكسِب من يتناولها قوى خارقة تميزه عن غيره ممن يجربها، وتتمحور حبكة القصة في صعوبة توقع ما سيحدث للشخص من تغيّرات حتى يتناولها، وفي الوقت الذي يتطور جلد أحدهم ليصبح مضادًّا للرصاص أو يكتسب قدرة على الاختفاء أو يحظى بقوّة جسدية فائقة، يواجه آخرون أعراضًا أشد فتكًا، ولكن حين تتسبب تلك الحبة في انتشار الجريمة عبر المدينة وتصعيدها إلى مستويات خطيرة، يتعاون شرطي محلّي "جوزيف جوردون ليفيت" مع مروجة مراهقة "دومينيك فيشباك" وجندي سابق يدفعه ثأر خفي "جيمي فوكس" لمحاربة القوّة بالقوى الخارقة، والمخاطرة بتناول تلك الحبة لتعقّب المسؤولين عن انتشارها وإيقافهم.

فيلم Project Power من إخراج هنري جوست وارييل شولمان، ومن بطولة جيمي فوكس، جوزيف جوردون ليفيت، دومينيك فيشباك، رودريجو سانتورو، كولسون بيكر (MGK)، ألين مالدونادو، مع إيمي لانديكر، وكورتني ب. فانس، ومن تأليف ماتسون توملين، وإنتاج: إريك نيومان، P.g.a، براين أونكليس، p.g.a، أما عن المنتجون التنفيذيون فـ هم راى انجليك، أورلي-روز ستراوس، سكوت مورجان.