عمرو دياب يطرح كليب "يوم تلات" من حفلته المصورة بالساحل الشمالى.. فيديو

طرح النجم عمرو دياب كليب أغنيته "يوم تلات" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، والتي صدرت في ألبومه الأخير "سهران"، حيث صورها مع فرقته الموسيقية في مدينة الساحل الشمالى، وسط أجواء صيفية، وأغنية "يوم تلات" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندى وحققت الأغنية نجاحاً لافتاً بعد طرحها فى الألبوم.

ويؤرخ عمرو دياب بهذه الخطوة لأغنياته عن طريق حفلاته المصورة سينمائياً، حيث صور الأغنية بتقينات سينمائية، وذلك على أحد شواطئ الساحل الشمالى، حيث طرح على نفس الطريقة فى الأيام الماضية أغانى "زي مانتى، و"عم الطبيب" كلمات صابر كمال وألحان عمرو دياب وتوزيع رامى سمير، و"مهرجان" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع نادر حمدى.

ومن ناحية أخرى ما زالت أغنية "أماكن السهر" للهضبة تحقق نجاحا كبيراً يوما بعد الآخر، حيث قارب عدد مشاهداتها على موقع يوتيوب من 7 ملايين مشاهدة خلال الأسبوع الأول من طرحها، وتصدرت الأغنية قوائم الأكثر استماعا على تطبيقات الموسيقى المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى.

