شاهد جميع أبطال مسلسل "لؤلؤ" فى الكواليس بدون مى عمر

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يواصل أبطال مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مى عمرو، تصوير مشاهد العمل للأسبوع الثانى على التوالى، حيث انطلق العمل الشهر الماضى، بعد فترة من التحضيرات واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة ومعاينة أماكن التصوير، وشهدت الأيام الماضية اجتماع معظم الأبطال فى عدد من المشاهد.
وتخوض مى عمر فى "لؤلؤ" الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، البطولة المطلقة الأولى لها فى الدراما التليفزيونية، وتجسد دور مطربة تبحث عن النجوميه، ومن المقرر عرض المسلسل فى بداية الموسم الشتوى.
ابطال مسلسل لؤلؤ
مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى، وهو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.
كان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.
لؤلؤ
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