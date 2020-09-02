أهم الاخبار

النيابة تأمر بتشريح جثة عامل قتل على يد صديقه بسبب خلافات مالية بمدينة نصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أمرت نيابة مدينة نصر بتشريح جثة مبيض محارة لقى مصرعه فى مشاجرة مع عامل بسبب خلافات مالية بينهما، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما لفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول. وكانت النيابة صرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه أنها لذكر فى العقد الرابع من العمر توفى نتيجة إصابته بعدة طعنات متفرقة في الجسد في البطن والصدر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من شرطة النجدة مفاده نشوب مشاجرة ووجود قتيل بعزبة الهجانة وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين نشوب مشاجرة بين بين مبيض محارة وعامل بسبب قيام المجنى عليه باقتراض ألف جنيه من المتهم ورفضه ردها.

ودلت التحريات أن المتهم توجه إلى المجنى عليه وطالبه بردها ولكنه رفض، فنشبت مشادة كلامية تطورت إلى المشاجرة قام على إثرها الأول بطعن الأخير بسلاح أبيض، مما اسفر عن مقتله.

Advertisements

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر النيابة تأمر بتشريح جثة عامل قتل على يد صديقه بسبب خلافات مالية بمدينة نصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا