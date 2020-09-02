تنظر محكمة النقض بجلسة 1 ديسمبر المقبل الطعن رقم 1154 لسنة 90 قضائى المقدم من متهمين وهم كل من "ط. م" و"خ. أ"، وذلك على حكم محكمة جنايات الجيزة في 13 نوفمبر من العام الماضي بالسجن 3 سنوات عن تهمة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، كما عاقبت المحكمة المتهمين بالحبس سنتين عن تهمة القتل الخطأ، في إعادة إجراءات محاكمة في قضية قتل الطفل يوسف العربي التي حملت رقم 883 لسنة 2017 جنوب الجيزة.
يذكر أن محكمة النقض رفضت أيضًا طعنا لمتهمين اثنين فى تلك القضية والبالغ عددهم 4 متهمين وأيدت حكم حبسهم مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية ويتبقي طعن اثنين آخرين من المكرر نظرها فى ديسمبر المقبل لتكتمل القضية بطعن المتهمين جميعًا على احكام محكمة الجنايات.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إعادة محاكمة متهمين بقتل الطفل يوسف العربى 1 ديسمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.