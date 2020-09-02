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ليفربول يرفض رحيل فينالدوم إلى برشلونة إلا في حالة واحدة

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن رفض نادي ليفربول الاستغناء عن خدمات لاعبه الهولندي جورجينيو فينالدوم لصالح نظيره برشلونة، في موسم الانتقالات الصيفية الجارية، علما أن عقد الدولي الهولندي ينتهي العام المقبل ولم يتوصل حتى الآن لإتفاق مع إدارة الريدز حول التجديد.

وبحسب الصحف الاسبانية فإن المدرب الهولندي الجديد لفريق برشلونة رونالد كومان طلب التعاقد مع فينالدوم منن أجل بناء الفريق الكتالوني.

وذكرت صحيفة "ديلي تيليجراف" الإنجليزية، أن إدارة ليفربول لا تريد الاستغناء عن خدمات فينالدوم هذا الصيف، ولكن قد يغيرون موقفهم تجاهه حال تلقي اللاعب عرض مالي كبير.

أشارت الصحيفة إلى أن البارسا يرغب في الاستفادة من اللاعب بدلا من الاستغناء عنه مجانا الموسم المقبل، وذلك حال طلبه الرحيل من الريدز.

وكانت تقارير إنجليزية قد ذكرت صباح اليوم، أن تعاقد ليفربول مع نجم بايرن ميونخ تياجو ألكانتارا من شأنه أن يعزز موقف فينالدوم من الرحيل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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