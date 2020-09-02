برشلونة المستفيد الأول من انضمام الكانتارا لليفربول

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن اقتراب ليفربول الإنجليزي، الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، من ضم الإسبانى تياجو ألكانتارا نجم بايرن ميونخ، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، على الرغم من دخول مانشستر يونايتد بقوة فى الحصول على خدمات اللاعب.
قالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن مانشستر يونايتد تواصل مع وكيل تياجو، ومع ذلك يتجه اللاعب حاليًا نحو الانتقال إلى ليفربول، حيث يفضل تياجو اللعب للريدز تحت قيادة المدير الفنى الألمانى يورجن كلوب.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن يفسح الانتقال المقترح للهولندى جورجينيو فينالدوم إلى برشلونة الطريق لانتقال تياجو إلى ليفربول، حيث يعد اللاعب ضمن أبرز أولويات المدير الفنى الجديد للبارسا، رونالد كومان.
وكان هانز فليك المدير الفنى للبايرن قد أكد على رحيل تياجو هذا الصيف في حواره مع صحيفة "سبورت بيلد" قائلا ك"فليك: "بصراحة ، أفترض أنه سيتركنا هذا الصيف لم يكن لدينا محادثة أخرى حول هذا الموضوع، أعتقد أن القرار اتخذ بالفعل من قبله".
وحاول مانشستر يونايتد حاول ضم تياجو ألكانتارا البالغ من العمر 29 عاماً، عام 2013 عندما كان مايزال لاعبا في صفوف برشلونة، بيد أن اللاعب صاحب الأصول البرازيلية قرر الانتقال إلى بايرن للعمل مع مدربه السابق بيب جوارديولا.
وفاز تياجو مع بايرن بلقب الدورى الألمانى سبعة مواسم متتالية، أخرها الموسم الحالى بالإضافة إلى لقب كأس ألمانيا ودورى أبطال أوروبا.
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