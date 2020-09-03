مقالات الصحف.. عماد الدين أديب: للخيانة وجه آخر.. محمود خليل: "ابن مين فى مصر؟".. وجدى زين الدين: الأمراء الوطنيون.. بهاء أبو شقة: تطوير التعليم.. ماجد حبته: المافيا.. سيناترا.. وصلاح دياب

تناولت مقالات الصحف المصرية الصادرة صباح الخميس عدد من القضايا والموضوعات الهامة أبرزها عماد الدين أديب: للخيانة وجه آخر.. محمود خليل: "ابن مين في مصر؟".. وجدى زين الدين: الأمراء الوطنيون.. بهاء أبو شقة: تطوير التعليم.. ماجد حبته: المافيا.. سيناترا.. وصلاح دياب

الوطن





عماد الدين أديب: للخيانة وجه آخر

تحدث عن أن قصتنا مع إسرائيل بسيطة ومعقدة، إنه صراع على حق تاريخى فى أرض من البحر إلى النهر، يرى كل طرف أنه صاحب الأحقية الدينية والتاريخية الكاملة فيها، والأمر الواقع أن الطرف الإسرائيلى أقوى من الطرف الفلسطينى، بيده القوة العسكرية الساحقة، والدعم الأمريكى اللامحدود، وإمكانية القضم والاستيلاء والضم للأراضى الفلسطينية من خلال إقامة مستوطنات إسرائيلية باطلة الشرعية تمنع خلق أى امتداد سكانى يؤدى لإقامة دولة فلسطينية.





محمود خليل: "ابن مين في مصر؟"

تحدث عن تصنيف البشر إلى فئتين أو صنفين مسألة قديمة فى الثقافة المصرية. أيام المماليك كان المصريون نوعين: أولاً أولاد الناس، وأولاد البلد. أولاد الناس هم أمراء المماليك وأبناؤهم وأفراد عائلاتهم ممن كان يطلق عليهم «الغُز»، أما أولاد البلد فهم الفلاحون والحرفيون وحرافيش المحروسة وزعارها من المصريين العاديين من أهل البلد الأصليين.

الوفد





وجدى زين الدين: الأمراء الوطنيون

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يتحدث عن أن السلطان أحمد فؤاد، الذى عين من جانب الإنجليز، كان له شعوره الوطنى. وبالرغم من وقوفنا ضد استبداده، فإننا نؤكد أنه كان وطنيًا منتميًا إلى الأمة المصرية، وفى جميع المراحل التى مرت بها ثورة 1919، كان السلطان فؤاد يستقبل من يقصده من الشعب ويستمع إليه. وهذا الأمر ينطبق على جميع أمراء مصر بلا استثناء: محمد على توفيق، وهو ابن الخديو توفيق وأخو عباس، كان يستقبل فى بيته سعد زغلول والقائمين بالحركة.





بهاء أبو شقة: تطوير التعليم

يتحدث عن أن المشروع الوطنى العربى الموضوع بعد ثورة 30 يونيو، اهتم اهتمامًا بالغًا بقضية التعليم، على اعتبار أن التعليم هو المفتاح الحقيقى للنهضة والتحديث بالبلاد، ولا يمكن أن تحقق مصر تأسيس الدولة الديمقراطية العصرية الحديثة بدون نهضة تعليمية شاملة. وهذا ما اهتم به المشروع الوطنى بشكل لم يسبق له مثيل، حتى إنه يوم «الثلاثاء» الماضى عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتماعًا موسعًا لمناقشة قضية تطوير التعليم والاستعداد لبدء العام الدراسى.

الدستور

ماجد حبته:المافيا.. سيناترا.. وصلاح دياب

يتحدث كاتب المقال عن أنه قبل القبض على صلاح دياب بساعات ضاقت الدنيا على وجهه فلم يجد ما يكتبه في مقال غير ترجمة كلمات واحدة من أشعر أغنيات سيناترا وهى أغنية طريقى.

خالد عكاشة: الجنوب الليبى المفتوح على سلة المخاطر

يتحدث كاتب المقال عن الأزمة الليبية المستمرة، ويسلط الضوء على الوضع في جنوب ليبيا، ويؤكد أن الجنوب الليبى يتكبد فاتورة باهظة جراء ما وقع في مجمل المشهد الليبى.

