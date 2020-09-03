موجز الرياضة من تليفزيون اليوم السابع: محمود كهربا يشكو سيد عبد الحفيظ بسبب عقوبة المليون جنيه.. وفايلر يبحث الاعتماد على صالح جمعة.. محمد إبراهيم على رادار المنتخب قبل مواجهتى توجو.. وأرسنال يصمم على بيع النني

قدم تليفزيون اليوم السابع موجزا إخباريا جديدا، أعده تامر إمام وقدمه هشام عبد التواب، لاستعراض أبرز الأحداث الرياضية محليا وعالميا على مدار اليوم.

سلط الموجز الضوء على أزمة اللاعب محمود كهربا، الذي دخل في مشاجرة مع زميله محمد الشناوي حارس الفريق، وبعدها تم معاقبته بغرامة مليون جنيه.

الكواليس تؤكد إن المشاجرة كانت بسيطة وانتهت بسرعة، لكن مدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ صمم على معرفة أسباب المشاجرة وهدد اللاعبين بتوقيع عقوبة عليهم.

اللاعب محمود كهربا قدم اعتذار لزميله الشناوى، لكنه طبعا يشعر بالضيق من العقوبة، وفي الغالب سيقدم مذكرة للجنة الكرة بالنادي يشتكي فيها سيد عبد الحفيظ.

كما نوه الموجز لانتهاء نادي الزمالك من الاستعداد لمباراته أمام فريق بيراميدز في مسابقة الدوري الممتاز.

المباراة مهمة جدا وسيكون ليها دور كبير في تحديد صاحب المركز الثاني في المسابقة.

بيراميدز والزمالك لديهما 45 نقطة في رصيدهما، لكن فارق الأهداف في صالح بيراميدز.

اللاعب رمضان صبحي ظهر في صورة مسربة يرتدي فيها تيشرت فريق بيراميدز، وفي الغالب سيتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة رسميا يوم الأحد، وسيتم الكشف عن قيمة الصفقة وعدد المواسم التي تم الاتفاق عليها.

ومن ناحية أخرى، رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، طلب من مساعديه إنهم يقعدوا مع اللاعب صالح جمعة ويطلبوا منه التركيز بقوة الفترة المقبلة، لأن فايلر ينوي الاعتماد على اللاعب خلال المباريات القادمة.

فايلر قال لمساعديه إنه مبسوط بأداء اللاعب الفترة اللي فاتت، وبالفعل تابعنا اللاعب يشارك مرة أخرى مع الفريق وظهر لدقائق قليلة خلال مباراة المصري الأخيرة.

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نادي الإسماعيلي قال إن أزمة حسني عبد ربه كان سببها اصطحاب اللاعب "بودي جارد" معاه وهو داخل النادي.

هذا الكلام ردا على حسني عبد ربه الذي قال إن إدارة النادي منعته من حضور مباراة الإسماعيلي الأخيرة ضد الاتحاد السكندري.

النادي الإسماعيلى قال إنه ميقدرش يمنع رموز النادي من الدخول، لكن اللاعب كان واضح إنه عنده إصرار على افتعال أزمة مع مسؤولي أمن النادي.

ولفت الموجز، إلى التكهنات الصحفية التي أشارت إلى أن اللاعب محمد إبراهيم نجم فريق مصر المقاصة الحالي والزمالك السابق، يقترب من الانضمام لصفوف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

محمد إبراهيم قدم مباريات جيدة في الفترة الأخيرة، وأحرز أكثر من هدف.

ويستعد منتخبنا الوطني حاليا لمباراة توجو ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2022.

وسلط الموجز الضوء على تقارير إنجليزية قالت إن نادي أرسنال مصمم على عرض لاعبه محمد النني للبيع أو الإعارة خلال الموسم المقبل، بالرغم من تألق اللاعب مع فريقه ضد ليفربول في نهائي كأس الدرع الخيرية التي فاز بها أرسنال منذ أيام قليلة.

التقارير قالت إن فينالدوم لاعب ليفربول، سينتقل إلى برشلونة الإسباني بعد الاتفاق على التفاصيل المالية بين إدارة الفريقين.

وأخيرا، قال سيرجيو راموس كابتن فريق ريال مدريد، إن رحيل اللاعب ميسي عن فريق برشلونة، سيؤثر على متعة الدوري الإسباني.

وتكلم راموس عن عدم نيته الرحيل عن ريال مدريد، وقال إنه ليس لديه أي مشكلة في التجديد للفريق.

