استدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط شبكة أعمال منافية للآداب بقصر النيل

أمرت نيابة قصر النيل بإستدعاء ضابط التحريات لسؤاله فى واقعة القبض على أفراد شبكة للأعمال المنافية للأداب تستقطب راغبى المتعة الحرام عبر شبكات التواصل الاجتماعى، وتمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب والترويج لنشاطهم على شبكة الإنترنت بمنطقة قصر النيل، حيث رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام إحدى السيدات بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وقيامها بعرض نفسها وأخريات لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مقابل مادى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد شخص المتحرى عنها وتبين أنها إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وأشارت التحريات إلى أنها تتواصل مع أحد عملائها عن طريق تطبيق (واتس آب) وقيامها بإرسال صورها الشخصية والاتفاق على التقابل معه بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، لممارسة الرذيلة نظير مبلغ مالى وتم ضبط معها 3 فتيات .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها فور حضورها لمقابلة أحد عملائها بناءاً على الاتفاق المسبق بينهما وبحوزتها (هاتف محمول يحوى محادثات بينها وبين راغبى المتعة المحرمة وصور لها فى أوضاع مخلة)، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة.