الرئيس السيسى يبنى مسجدا كل 3 أيام فى المدن الجديدة.. تشييد 1200 دور عبادة منذ 2014 حتى الآن.. تصل مساحتها لأكثر من 6 آلاف متر.. والطراز الإسلامى المميز يزين المساجد من الداخل والخارج.. صور

تعتبر لغة الأرقام هى أصدق اللغات وأدق الطرق التى يمكن بها الرد على أى مدعٍ أو كاذب، وبلغة الأرقام وحدها يمكن التأكيد على أن مصر تتخذ من عمارة المساجد منهاجا لها، فالرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما بدور العبادة، حيث تكشف الأرقام أن الدولة حينما تخطط للمدن الجديدة وتضع فى اعتبارها المنشآت الحيوية والخدمية مثل المدارس والمستشفيات تضع فى اعتبارها أيضا إنشاء دور العبادة.

وفيما يتعلق بالمساجد وبعملية حسابية بسيطة منذ عام 2014 وحتى الآن نجد أن عدد المساجد التى تم بناؤها في المدن الجديدة فقط يصل إلى نحو 1200 مسجد، أى نحو 171 مسجدا كل عام.

وتتسم المساجد الجديدة التي يتم بناؤها في هذه المدن الجديدة بكونها ذات مساحات واسعة تصل إلى أكثر من 6 آلاف متر، وتقع فى أماكن حيوية بهذه المدن، كما أن الطراز الإسلامي المميز يزينها من الداخل والخارج.

ومن بين المساجد التى تم تشييدها في المدن الجديدة هى مسجد المولى في مدينة العلمين الجديدة، والذى تبلغ مساحته 6223 مترا، وتم تنفيذ نحو 75% منه منذ التخصيص له العام الماضى، ومسجد الحداد - مسجد الفرقان - مسجد محمد بن ناصر الفضالة بمدينة الفيوم الجديدة، ومسجد زمزم بالحي الثاني محلية 34 مدينة العبور.

وأحدث المساجد ما تسلمته وزارة الأوقاف ممثلة في مديريتها بالإسكندرية، حيث تسلمت 7 مساجد جديدة بمحور المحمودية، ضمن مشروع تطوير محور المحمودية الذى يعد الأكبر والأعظم في الإسكندرية خلال 10 السنوات الأخيرة، وهى مساجد: "الشهيد الرائد محمد درويش، في الحمزاوى، فى عزبة التيرو، الشهيد سعيد محمد أحمد سماحة، فى عزبة حجازى، الشهيد مقدم علاء الدين أحمد السماويس، في منطقة البكاتوشي، الشهيد اللواء إبراهيم عبد القادر محمد حمدى، في منطقة القلعة، الشهيد جندي علي إبراهيم أمين، فى منطقة خورشيد شارع الرحمة، الشهيد مساعد مصباح محمود على إدريس، فى منطقة غيط العنب راغب، الشهيد نقيب عمر خالد سلامة، في منطقة بوالينو محرم بك".

كما أن الأرقام أيضا تكشف أن الدولة لا تدخر جهدا في الإنفاق على عمارة بيوت الله وهو ما أعلنته وزارة الأوقاف من أنه خلال 7 سنوات تم الإنفاق على عمارة بيوت الله بنحو 6,4 مليار جنيه لعمارة المساجد، مؤكدة أن أكثر من نصفها من أعمال الوزارة، والباقى تقريبًا من الجهود الذاتية التى تتم تحت إشرافها، وقالت الوزارة إنه بذلك يكون إجمالى ما تم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد خلال تلك الفترة بمعرفة الوزارة ومن أموالها هو (3,458,709,881) جنيهًا، وإجمالى ما تم إنفاقه بالجهود الذاتية تحت إشرافها 3 مليارات جنيه أخرى تقريبًا، وبذلك يكون إجمالى ما تم إنفاقه بمعرفة الوزارة أو تحت إشرافها أكثر من 6,4 مليار جنيه، ما يؤكد اهتمام الوزارة والدولة المصرية بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

كما تشهد محافظة جنوب سيناء يوم الجمعة المقبل قيام الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بافتتاح 7 مساجد جديدة بالمحافظة، وهى: "الحق المبين بمدينة طور سيناء، مسجد عودة بمدينة طور سيناء، والفرقان بمدينة طور سيناء، خالد بن الوليد بمساكن الشروق بمدينة طور سيناء، السلام بمدينة نويبع، أثبيت بوادى فيران، مسجد الإمام علي بن أبي طالب بمدينة أبو رديس".













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