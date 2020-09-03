شوبير: صالح جمعة خارج قائمة الأهلى أمام وادى دجلة

أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلى ، قرر استبعاد صالح جمعة لاعب الفريق من قائمة مواجهة وادى دجلة المقرر إقامتها غداً الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 24 ببطولة الدورى .

وأضاف شوبير خلال تقديمه برنامج ملعب أون تايم على قناة تايم سبورتس ، أن استبعاد فايلر لصالح جمعة بسبب زيادة وزنه وهو ما ظهر بشكل واضح فى مباراة الأهلى الأخيرة أمام المصرى البورسعيدى.

من ناحية أخرى ، تراجع السويسري رينيه فايلر ، عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق منها التدعيمات خلال ميركاتو الصيف المقبل وقرر إجراء عدة تعديلات على الصفقات والمراكز التى تحتاج تدعيم الموسم المقبل، ورغم أن فايلر كان قد طلب تدعيم الفريق بصفقتين فقط إلا أنه بدأ يُعيد الحسابات بشن تدعيمات أخرى في الفريق بما يحافظ على توازنه ويُعالج الخلل الفني في بعض المراكز وهو ما كشفت عن مباريات الأهلى الماضية محلياً لاسيما في ظل رحيل أكثر من لاعب أمثال أحمد فتحي ورمضان صبحى وشريف إكرامى وحسام عاشور.

وفى شأن مغاير ، أنهى رمضان صبحى، مهاجم المنتخب الوطنى الأولمبى، الجدل حول مستقبله وظهر يرتدى قميص بيراميدز بعد رفض استمراره مع الأهلى عقب انتهاء إعارته من هدرسفيلد الإنجليزى، وتوصل بيراميدز لاتفاق مع النادى الإنجليزى لشراء رمضان صبحى ليبدأ اللاعب فى المشاركة بتدريبات بيراميدز.

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واقترب مسئولو نادى بيراميدز من الإعلان الرسمى عن إتمام صفقة رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى، خلال الأيام المقبلة، حيث يتبقى وضع الرتوش الأخيرة بين الناديين من أجل إتمام الصفقة رسميًا ومن ثم الإعلان عنها، لاسيما وأن اللاعب سبق وأخبر مسئولو النادى الأهلى بعدم رغبته فى الانتقال لصفوف المارد الأحمر بعد إنتهاء فترة إستعارته، وأن رغبته هى اللعب للفريق السماوى خلال الفترة المقبلة.



